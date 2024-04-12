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Трипольская ТЭС была слишком большой, ее невозможно было защитить инженерными сооружениями, - председатель Госагентства инфраструктуры Найем

найєм

Трипольская ТЭС была очень крупным объектом, поэтому ее невозможно было защитить только инженерными сооружениями. Необходимы также средства ПВО.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем пишет в колонке на сайте NV, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Госагентство защищает только часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" от дронов и ракет. Но строительство построек третьего уровня защиты недофинансировано.

"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было вовлечено в их защиту, в том числе Трипольская ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС - это очень крупный объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно", – пояснил он.

Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

Читайте также: Путин хвастается ударами по украинской энергетике: говорит, это "демилитаризация"

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обстрел (27036) ТЭС (280) энергетика (2554) Найем Мустафа (569)


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Топ комментарии
+29
Відмазки, аби не посадили
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12.04.2024 15:19
+22
Пішли відмазки від лисого півника.
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12.04.2024 15:19
+21
Два дні тому звиздів інакше. ДБР не збирається перевірити куди пішли мільярди, отримані Наємом з бюджету країни?

ДревляниН

"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."

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12.04.2024 15:33
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Відмазки, аби не посадили
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12.04.2024 15:19 Ответить
Да кто же его посадит, он же Зе..*****! Даром что пуштун. Впрочем, правильно, "без лоха и жизнь плоха". А лохов здесь, как оказалось, почти половина взрослого населения.
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12.04.2024 15:28 Ответить
Тобто путін не винний?
Це Україна розмомбила рускими ракетами свою ж ТЕЦ?
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12.04.2024 17:08 Ответить
зверніть увагу: горіла ВСЯ ТЕС !!!!

чому не зробили захист найціннішого на станції: турбін, трансформаторів і т.д.

де посилений та дубльований автоматичний протипожежний захист ?
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12.04.2024 15:31 Ответить
Брандмауер? Ні, не чули.
А ці примітивні конструкції могла б захистити велику частину обладнання.
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12.04.2024 15:37 Ответить
+ 100 !

брандмауер ! конструкція якій вже кілька століть !

.
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12.04.2024 16:58 Ответить
У нього дуже промовиста фамілія: най єм. Не чіпайте його, най їсть.
А щось робити - то для лохів.
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12.04.2024 15:38 Ответить
патаму, что бабла мало дали, снчала сибе, а на станцию не осталось
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12.04.2024 16:24 Ответить
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12.04.2024 21:11 Ответить
Пішли відмазки від лисого півника.
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12.04.2024 15:19 Ответить
Да ясно це все. Тільки її не раз атакували і чогось то в вугілля попадуть , то в воду. Може в залужного спитаємо ,чи можна , а не в афірюг.
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12.04.2024 15:20 Ответить
пуштун нє винууватий, отвєчаю!
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12.04.2024 15:21 Ответить
не встигли ще ******** грошей на будівництві конфайнменту для Трипільської ТЕС. От засада...
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12.04.2024 15:21 Ответить
А зараз де ваш Нонейм заробляє, невже в ті самій " неправильнії партії", чи тепер разом із "правильними" краде ?
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12.04.2024 15:26 Ответить
Не знаю як там з навчанням свинстіти, але Мустафа з другом Сирожею і до вступу в партію самі були вже неабиякими... свиступнами. Та на їх біду в тій партії за свист не платили, тож вони її покинули і пішли в апазіцію. А нинішня влада влаштувала їх не тепленьки місьця - шоб не свистіли зайвого
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12.04.2024 15:27 Ответить
Ця мерзота весь час розкрадала гроші і випускала прес- релізи які він станції і на скіки відсотків " захистив".
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12.04.2024 15:27 Ответить
був довбнем,довбнем і здохне.
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12.04.2024 15:27 Ответить
Довбень не він один, довбнів в нас 73%
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12.04.2024 15:30 Ответить
73% то слуги довбнів.
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12.04.2024 15:35 Ответить
Ну канешна!!!! Главное деньги оприходовали
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12.04.2024 15:28 Ответить
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12.04.2024 15:28 Ответить
ПІШЛО ВІДБІЛЮВАННЯ ЛАЙНОМ ТА ПО ГУБАМ НАРОДУ
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12.04.2024 15:29 Ответить
Конча-Заспа больше чем ТЭС, но туда ПВО хватает. Васильков рядом-тоже без ПВО?
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12.04.2024 15:29 Ответить
А Козин ще ближче до Трипільської ТЕС , але його чомусь не обстрілюють.
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12.04.2024 17:54 Ответить
так так....гроші виделені на захист можливо було тільки вкрасти....
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12.04.2024 15:31 Ответить
А-а-а! Здогадався!
Україна для них теж надто велика, щоб її захистити!
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12.04.2024 15:32 Ответить
Два дні тому звиздів інакше. ДБР не збирається перевірити куди пішли мільярди, отримані Наємом з бюджету країни?

ДревляниН

"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."

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12.04.2024 15:33 Ответить
В РФ більше всього, електростанцій, трансформаторів, леп і тп. Дронів з бч, від 50 кг, які в нас роблять, вистачить, щоб виводити їх усі з ладу. Знищити звісно буде важко тес ними, якщо тільки точно влучати в один отвір декількома дронами поспіль, що наші дрони можуть, але вивести з ладу і зупинити їх роботу точно зможуть, особливо при ударах по трансформаторам.
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12.04.2024 15:34 Ответить
Через отаких істот, при грошових посадах, Україну і водять по колу, як сліпу коняку, та швиденько виводять собі гроші за кордон, до приватних банків за кордоном!! Жодного, з цих пройдисвітів, за 30 років, так і не покарано, бо Регламенту ВРУ та КМУ про це, ще ненаписали ригоАНАЛИ-зрадники!! Портнов з лукаш та льовочкині з деркачами і мервечуком, регочуть на московії, від таких привладних заробітчан!!!
Ворогів московських не треба для України, коли такі бовдури/мудрили, призначені на посади у системі державного управління України!
Західні Партнери, знають ще більше фактів, але ж, в Україні, є отой члЄН з Урядом і ВО хєранта…, під патронатом єрмака Оманського!!
Татаров, може підтвердити…
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12.04.2024 15:37 Ответить
да ладно - тупо дедовским методом аэростатами можно было закрыть
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12.04.2024 15:39 Ответить
може тобі око вибити?
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12.04.2024 15:40 Ответить
Знову грошей не вистачило!!! Які ще відмазки знайшов найєм??? Був адвокатом а став піссссдаболом!!!
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12.04.2024 15:40 Ответить
кращий захист від ракет це власні ракети, а їх чомусь немає в країні. в якої було потужне ракетобудування...
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12.04.2024 15:45 Ответить
Але це не заважало ******* гроші та робити гучні заяви.

А, коли настав кірдик, з'ясувалося, що тупо ніхто нічого не робив.
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12.04.2024 15:48 Ответить
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12.04.2024 15:49 Ответить
Гроші витратили, про успіх звітували!
А зараз - "неможливо"....
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12.04.2024 15:50 Ответить
Виявляється нам весь час вішали локшину на вуха...а самі виконують оманські домовленності...зняли Залужного- і понеслася- Насамси,Петріот,гвинтокрили,Авдіївка,ТЕЦ...
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12.04.2024 15:55 Ответить
Мустахва Найе..бе...м.
Я його ще за часів слободи словєй від шустрого не перетравлюю
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12.04.2024 15:49 Ответить
Одне бреше за безпеку ,інше бреше за пенсії.Так і живе
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12.04.2024 15:51 Ответить
Коли антикорупционери стають ще більшими корупционерами ніж про яких вони виступали
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12.04.2024 15:51 Ответить
А виділити один Петріот для безпеки Коче-Заспа не дала...?!😡
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12.04.2024 15:51 Ответить
Я не розумію, яким чином (крім засобів ППО) можна захистити будівлю (споруду) із залізобетону площею в декілька десятків тисяч квадратних метрів від удару ракети з БЧ в декілька сотень кілограм ВР? Це просто нереально.
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12.04.2024 16:04 Ответить
Аеростати з РЕБ які глушать навігацію, самі антени тільки підняти а електроніка може бути на землі...
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12.04.2024 17:26 Ответить
То Ти не на свому місці, гандон.
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12.04.2024 16:15 Ответить
зина, а где бабло?
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12.04.2024 16:23 Ответить
1. Зі слів Наєма, Трипільску ТЕС неможливо було захистити, то чому гроші на її захист?
2. І тут же він каже, що агенство відновлення НЕ ЗАХИЩАЛО Трипільску ТЕС.
Неможливо захистити, не проводили захист, А ГРОШІ де?
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12.04.2024 16:17 Ответить
а может много стырили? вернее не может, а точно
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12.04.2024 16:22 Ответить
Ніяких виправдань - до гиляки!
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12.04.2024 16:28 Ответить
увова, ти найкращій головонокомадувач - 73% громадян України -ж - не лохи - нас пидтримують ще 53% щирих, військовонедемолізованих, з проживанням у Німтчіні, усміхненіх та віруючих у твої військові здібності УКРАЇНЦІВ. цензор, ну за це ти, разом з господином, забув як йього, банити вже мене не будеш. Хоча, як вам буде завгодно - мені вже похрін на все.
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12.04.2024 16:28 Ответить
Афганський експерд напевно у долі?!
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12.04.2024 16:32 Ответить
Якщо "захистити було неможливо" то нахіба ви 9 мільярдів на це потратили?
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12.04.2024 16:34 Ответить
А гроші (скільки-то ярдів) були витрачені на дослідження, що захистити неможливо. Гєніально.
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12.04.2024 16:40 Ответить
- Яка зарплата у пана Мустафи Найєма?
- Яка була мета його роботи, тобто які завдання він мусив виконати, згідно його посадовим обов'язкам?
- Скільки мільйонів гривень бюджетних коштів громадян України було витрачено на захисні споруди Трипільської ТЕС під керівництвом пана Мустафи Найєма?
- Який результат його роботи?
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12.04.2024 16:41 Ответить
Найгірше те, що практично на всі посади - міністри, профільні агенства, "ради" - оці слуги ставлять людей без зеленого поняття, професійного досвіду роботи в тій чи іншій галузі. Всілякі "юристи", "економісти", "журналісти", "політолухи" - і жодного професіонала, знайомого з промисловим виробництвом, технологіями. Мабуть цінують лише вміння пиляти гроші і слухняність...
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12.04.2024 17:05 Ответить
все эти лещенки-наемы... выглядит так, что их просто расставляют "на денежные потоки" в интересах определенных лиц.
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12.04.2024 17:20 Ответить
ну хто б сумнівався ...що це га ндон спригне
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12.04.2024 16:44 Ответить
Тепер немає ніякої ні великої ні малої
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12.04.2024 16:50 Ответить
Брехло! Та там тупо запакувати генератори в багатошарові клітки з арматури, і все було б гаразд. Ну цеглу порозбивало б, і на цьому все. Нездара корупційна! Британці робили такі клітки під час Другої Світової і вони врятували безліч життів. Такі самі можна збудувати для захисту генерації, 20 шарів арматури і ніщо її не проб'є.

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12.04.2024 16:54 Ответить
конечно же Наем это тот специалист , который разбирается в инженерных конструкциях.... Не зря же стал начальником.
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12.04.2024 16:58 Ответить
може треба не кончу заспу захищати а ТЕЦ
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12.04.2024 17:11 Ответить
Наверное, в стране не нашлось более талантливого и компетентного руководителя на этот пост ....

Это все что надо знать про кадровую политику государства.
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12.04.2024 17:14 Ответить
Пуштунська ЗеСцаніна в очі мудрому наріту
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12.04.2024 17:19 Ответить
Може миші винні? А, це на Московії миші дамбу згризли, в нас або ноги довгі або штани короткі.
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12.04.2024 17:30 Ответить
Влада кончених 3,14іздаболів
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12.04.2024 17:48 Ответить
А где миллиард?Говорили что защита 100%,!
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12.04.2024 18:19 Ответить
Ну от визвали цього тіпа ніби на розбор. І що? Які подальші дії після цієї катастрофи? Ніяких. По сценарію п'єси приходить лисий тіп і каже що вона була велика. Браво! Це супер мініатюра. Мораль сєй басні такова. Була велика, а стала маленька. А може і взагалі зникла. Ха ха ха.
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12.04.2024 18:21 Ответить
Ще б додав:
- А я, Найем, дуже маленькій щоб с3,14здити таку купу грошей.
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12.04.2024 19:03 Ответить
Унікальний Д О В Б О Й О Б. Такі об`єкти не інженерними спорудами захищають тобто габіонами, а системами ПВО і ПРО.
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12.04.2024 20:07 Ответить
Пуштуне, мародере, брехуне. Довжина, периметр ТЕС нехай буде кілометр і 500 метрів в ширину, хоча машинний зал набагато менший, то невже не можна було залити бетоном паркан шириною з пів метра, метр і висотою до 5 метрів? Кожного дня будують не тільки асфльтні дороги, а і бетонні і коштів пішло би набагато менше, чим відновити роботу ТЕС. А ше скільки принесено шкоди громадянам і ці корупціонери сидять і ще про щось брещуть людям?
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12.04.2024 21:10 Ответить
Хто являється власником ТЕС, приватна структура чи держава? Чому на її захист виділяють гроші з бюджету, які ще й всі вкрали.
Якщо це стратегічний обєкт-- тоді переведіть його в держ.власність або продайте тим, хто зможе його ефективно захистити (міжнародним компаніям). Бо інакше це прірва по викач.грошей з бюджету де заробіток( кошти за тарифи населенню) забирають приватні організації а захист --проблема держави.
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16.04.2024 11:18 Ответить
 
 