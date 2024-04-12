Трипольская ТЭС была слишком большой, ее невозможно было защитить инженерными сооружениями, - председатель Госагентства инфраструктуры Найем

Трипольская ТЭС была очень крупным объектом, поэтому ее невозможно было защитить только инженерными сооружениями. Необходимы также средства ПВО.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем пишет в колонке на сайте NV, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Госагентство защищает только часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" от дронов и ракет. Но строительство построек третьего уровня защиты недофинансировано.

"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было вовлечено в их защиту, в том числе Трипольская ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС - это очень крупный объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно", – пояснил он.

Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

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