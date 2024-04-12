Трипольская ТЭС была слишком большой, ее невозможно было защитить инженерными сооружениями, - председатель Госагентства инфраструктуры Найем
Трипольская ТЭС была очень крупным объектом, поэтому ее невозможно было защитить только инженерными сооружениями. Необходимы также средства ПВО.
Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем пишет в колонке на сайте NV, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Госагентство защищает только часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" от дронов и ракет. Но строительство построек третьего уровня защиты недофинансировано.
"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было вовлечено в их защиту, в том числе Трипольская ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС - это очень крупный объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно", – пояснил он.
Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це Україна розмомбила рускими ракетами свою ж ТЕЦ?
чому не зробили захист найціннішого на станції: турбін, трансформаторів і т.д.
де посилений та дубльований автоматичний протипожежний захист ?
А ці примітивні конструкції могла б захистити велику частину обладнання.
брандмауер ! конструкція якій вже кілька століть !
.
А щось робити - то для лохів.
Україна для них теж надто велика, щоб її захистити!
ДревляниН
"Ще вчора в Києві, Найєм, на форумі «переосмислення відбудови» хвалився публічно як його агентство успішно захистило обʼєкти енергетики."
Ворогів московських не треба для України, коли такі бовдури/мудрили, призначені на посади у системі державного управління України!
Західні Партнери, знають ще більше фактів, але ж, в Україні, є отой члЄН з Урядом і ВО хєранта…, під патронатом єрмака Оманського!!
Татаров, може підтвердити…
А, коли настав кірдик, з'ясувалося, що тупо ніхто нічого не робив.
А зараз - "неможливо"....
Я його ще за часів слободи словєй від шустрого не перетравлюю
2. І тут же він каже, що агенство відновлення НЕ ЗАХИЩАЛО Трипільску ТЕС.
Неможливо захистити, не проводили захист, А ГРОШІ де?
- Яка була мета його роботи, тобто які завдання він мусив виконати, згідно його посадовим обов'язкам?
- Скільки мільйонів гривень бюджетних коштів громадян України було витрачено на захисні споруди Трипільської ТЕС під керівництвом пана Мустафи Найєма?
- Який результат його роботи?
Это все что надо знать про кадровую политику государства.
- А я, Найем, дуже маленькій щоб с3,14здити таку купу грошей.
Якщо це стратегічний обєкт-- тоді переведіть його в держ.власність або продайте тим, хто зможе його ефективно захистити (міжнародним компаніям). Бо інакше це прірва по викач.грошей з бюджету де заробіток( кошти за тарифи населенню) забирають приватні організації а захист --проблема держави.