Путин хвастается ударами по украинской энергетике: говорит, это "демилитаризация"
Российский диктатор Владимир Путин кичится ударами армии РФ по энергетическим объектам Украины и называет это "демилитаризацией".
Об этом он заявил на встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Если все закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили с самого начала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, - это демилитаризация", - сказал он о последних атаках по Украине.
Путин заявил, что таким образом удары российских захватчиков влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Причем напрямую", - похвастался он.
Также российский диктатор утверждает, что Россия якобы была вынуждена отвечать на удары по российской энергетике со стороны Украины.
Он также соврал, что зимой армия РФ не била по энергообъектам "по гуманитарным соображениям".
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Взагалі-то "союзникам і партнерам" час вже вибачатись за Югославію, як США нещодавно публічно пошкодували про Ірак.
блєтгород повертається до нормально життя.
А тут ******* тільки починається.
НПЗ і ВПК треба гасити далекобійними дронами. Це - єдиний шлях подолати росію.
Випаліть ви хоч все прикордоння з Україною на сто кілометрів в глибину - в масштабах росії це фігня.
Ні грошей, ні пального, ні тепла, і гасити поки не вигорить.