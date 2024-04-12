Путин хвастается ударами по украинской энергетике: говорит, это "демилитаризация"

Российский диктатор Владимир Путин кичится ударами армии РФ по энергетическим объектам Украины и называет это "демилитаризацией".

Об этом он заявил на встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Если все закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили с самого начала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, - это демилитаризация", - сказал он о последних атаках по Украине.

Также читайте: Российский диктатор Путин сравнивает себя с Иисусом, он начал цитировать Библию в своих речах, – The Times

Путин заявил, что таким образом удары российских захватчиков влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Причем напрямую", - похвастался он.

Также российский диктатор утверждает, что Россия якобы была вынуждена отвечать на удары по российской энергетике со стороны Украины.

Также читайте: РПЦ объявляет "священную войну" Украине и Западу, оправдывая преступления РФ - Atlantic Council

Он также соврал, что зимой армия РФ не била по энергообъектам "по гуманитарным соображениям".