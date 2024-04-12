Путін хвалиться ударами по українській енергетиці: каже, це "демілітаризація"
Російський диктатор Володимир Путін хизується ударами армії РФ по енергетичних об’єктах України та називає це "демілітаризацією".
Про це він заявив на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація", - розповів він про останні атаки по Україні.
Путін заяви, що таким чином удари російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України. "Причому безпосередньо", - похвалився він.
Також російський диктатор стверджує, що Росія нібито "була змушена" відповідати на удари по російській енергетиці з боку України.
Він також збрехав, що взимку армія РФ не била по енергооб′єктах "з гуманітарних міркувань".
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Взагалі-то "союзникам і партнерам" час вже вибачатись за Югославію, як США нещодавно публічно пошкодували про Ірак.
блєтгород повертається до нормально життя.
А тут ******* тільки починається.
НПЗ і ВПК треба гасити далекобійними дронами. Це - єдиний шлях подолати росію.
Випаліть ви хоч все прикордоння з Україною на сто кілометрів в глибину - в масштабах росії це фігня.
Ні грошей, ні пального, ні тепла, і гасити поки не вигорить.