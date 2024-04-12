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Путін хвалиться ударами по українській енергетиці: каже, це "демілітаризація"

тес,трипільська

Російський диктатор Володимир Путін хизується ударами армії РФ по енергетичних об’єктах України та називає це "демілітаризацією".

Про це він заявив на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація", - розповів він про останні атаки по Україні.

Читайте: В ООН говорять про "екзистенційну загрозу для народу України"

Путін заяви, що таким чином удари російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України. "Причому безпосередньо", - похвалився він.

Також російський диктатор стверджує, що Росія нібито "була змушена" відповідати на удари по російській енергетиці з боку України.

Також читайте: Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

Він також збрехав, що взимку армія РФ не била по енергооб′єктах "з гуманітарних міркувань".

Автор: 

обстріл (28428) путін володимир (23798) ТЕС (917) енергетика (2594)


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Топ коментарі
+14
Коли ж тебе кремлівський ******** нарешті демілітаризують.
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12.04.2024 09:06
+12
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12.04.2024 09:10
+11
Поки терорист відверто насміхається продовжуючи творити злочини, наші «союзники і патртнери» на це ніяк не реагують, а навпаки забороняють нам бити у відповідь по території парашки і знищувати їхні НПЗ та інші обʼєкти енергетики, бо це ескалація. Це просто якись театр пи*дець.
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12.04.2024 09:09
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Коли ж тебе кремлівський ******** нарешті демілітаризують.
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12.04.2024 09:06 Відповісти
Де були "гуманітарні міркування" позаминулої зими?
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Поки терорист відверто насміхається продовжуючи творити злочини, наші «союзники і патртнери» на це ніяк не реагують, а навпаки забороняють нам бити у відповідь по території парашки і знищувати їхні НПЗ та інші обʼєкти енергетики, бо це ескалація. Це просто якись театр пи*дець.
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12.04.2024 09:09 Відповісти
*Театр абсудру і пи*здець*
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12.04.2024 09:10 Відповісти
ніхто не забороняв. це плітки.
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12.04.2024 09:11 Відповісти
Вони висловлюють невдоволення, а це для ЗЕлупи Херпіда з Ялдаком все рівно, що пряма вказівка.
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12.04.2024 09:21 Відповісти
"Вони" це все рівно що анонім, а точніше невідомий солдат.
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12.04.2024 09:29 Відповісти
Бити когось, навіть у відповідь, - це не відповідає "високім дємократічєскім стандартам".
Взагалі-то "союзникам і партнерам" час вже вибачатись за Югославію, як США нещодавно публічно пошкодували про Ірак.
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12.04.2024 09:22 Відповісти
Не нагадаєте, хто у нас в союзниках і яким це договором підтверджується?
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12.04.2024 09:24 Відповісти
********* упир.
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12.04.2024 09:09 Відповісти
Господи ти все бачиш
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12.04.2024 09:09 Відповісти
І який результат?
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12.04.2024 09:19 Відповісти
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12.04.2024 09:10 Відповісти
Щоб тебе *уйло черв'яки живцем з'їли!!!
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12.04.2024 09:16 Відповісти
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12.04.2024 09:16 Відповісти
Де наші удари щоб знищити об*єкт вщент, а не розпилювати дрони по різних об*єктах, на різній території, з мілкими руйнуваннями?
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12.04.2024 09:18 Відповісти
Якось тут, в коментах Ц ще 1,5 року тому, публікували список і карту енергетичних об*єктів Кацапії, достуних для удару тими засобами, які тоді були в ВСУ. Кацапи що, свої ТЕЦ посунули на Схід за Уральські гори? Той же Ростов-на-Дону можна було б залишити без тепла та електрики, але ж, схоже, що ЗЕлуплені "стратеги" і не думають про таке. Бити по аеродромах це добре, але літаки кацапи можуть перебазувати на Схід, а об*єкти енергетики нікуди не дінуться.
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12.04.2024 09:18 Відповісти
Ну от вам і відповідь, хто в нас при владі
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12.04.2024 09:21 Відповісти
В мене ще до виборів в 2019 ніяких сумнівів не було, що ЗЕлуплені зрештою є ворогами України. От мій банер, який я скрізь "ліпив" де міг.
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12.04.2024 09:28 Відповісти
Тобто до нпз дрони долітають. Потім нам заборонили бити. А рашистські тец зелені наче не помічають
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12.04.2024 09:22 Відповісти
По блєтгороду вже пробували стріляти. Поки стрілялку не відірвали.
блєтгород повертається до нормально життя.
А тут ******* тільки починається.
НПЗ і ВПК треба гасити далекобійними дронами. Це - єдиний шлях подолати росію.
Випаліть ви хоч все прикордоння з Україною на сто кілометрів в глибину - в масштабах росії це фігня.
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12.04.2024 09:25 Відповісти
Чому Україна не б'є по кацапскої енергетиці, все що може нести заряд запускати туди, чи в нас вже зовсім нічого такого нема..
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12.04.2024 09:23 Відповісти
асфальт, серіали, фонтани та наручники
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12.04.2024 09:26 Відповісти
Це "домовленість" нашої банди з ****** іншого важко уявити рівень саботажу та корупції! На захист найбільшої тес з держбюджету "освоїли" 10.000.000.000 гривень.Все,завіса опустилася.зе-енд.
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12.04.2024 09:41 Відповісти
Коли спалахнуть російські нафтові родовища - ото буде пацифікація !
Ні грошей, ні пального, ні тепла, і гасити поки не вигорить.
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12.04.2024 09:46 Відповісти
🏊 Річка Урал на росії піднялася більш ніж 11 метрів - Оренбург невпинно йде під воду
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12.04.2024 10:15 Відповісти
это тоже демилитаризация , там куча военных заводов , одтн из них по производству БТР единственный в Немытой
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12.04.2024 10:19 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/12/712326/ Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
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12.04.2024 10:21 Відповісти
Мене с АЛИ не блокируют , я там микросхемы покупаю
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12.04.2024 10:22 Відповісти
***** собі, логіка така, ніби вони взагалі мають хоч якесь право бити хоч чимось по Україні? В кінець **** дали, два підараса...
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12.04.2024 10:31 Відповісти
Коли ти **** здохнеш фашиська мерзота ? ,ти нікчемна труслива істота ,ворог злочинець терорист ,так ввійдеш в історію як кат українського народу і найбільший світовий терорист 21 століття , будь прокляті ти і вся твоя родина до сьомого коліна,смерть рашиським окупантам і всім колоборантам.
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12.04.2024 10:31 Відповісти
А кто мешает нам накрыть подстанции вокруг Москвы?
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12.04.2024 10:48 Відповісти
Нам треба вже давно перестати гратись в демократію і "наших людєй" і бити дронами по енергетиці Донбасу і Криму.Тоді русня буде тратити ресурси і ППО на ці обєкти і їх відновлення,а не на війну проти нас.
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12.04.2024 12:19 Відповісти
 
 