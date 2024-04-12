Путін хвалиться ударами по українській енергетиці: каже, це "демілітаризація"

Російський диктатор Володимир Путін хизується ударами армії РФ по енергетичних об’єктах України та називає це "демілітаризацією".

Про це він заявив на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація", - розповів він про останні атаки по Україні.

Читайте: В ООН говорять про "екзистенційну загрозу для народу України"

Путін заяви, що таким чином удари російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України. "Причому безпосередньо", - похвалився він.

Також російський диктатор стверджує, що Росія нібито "була змушена" відповідати на удари по російській енергетиці з боку України.

Також читайте: Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

Він також збрехав, що взимку армія РФ не била по енергооб′єктах "з гуманітарних міркувань".