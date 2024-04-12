В ООН говорять про "екзистенційну загрозу для народу України"
Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив 11 квітня, що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці" і озвучив "екзистенційну загрозу для народу України".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Єнча нагадав, що вторгнення Росії в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.
А російські напади на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", включаючи інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру.
"Ми приголомшені збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок цих безжальних атак", - сказав Єнча, назвавши кількість загиблих у березні як щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".
Лише у березні було вбито або поранено щонайменше 57 дітей. Цього ж місяця знищено або пошкоджено 12 медичних закладів і 32 освітніх закладів.
З лютого 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 10 810 загиблих цивільних осіб, у тому числі 600 дітей, та 20 556 поранених цивільних осіб, серед яких 1357 дітей.
"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", - зауважив посадовець, перед тим згадавши, що тривають атаки "і по території РФ".
Єнча сказав, що ООН "продовжує закликати Росію" надати доступ Управлінню верховного комісара з прав людини та незалежним спостерігачам до окупованих територій України.
Водночас директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну заявила, що Україна сьогодні зазнає "найгірших атак з початку цієї війни".
Десять мільйонів людей по всій країні втратили свої домівки, інформувала Восорну ООН.
Понад 14,6 мільйона людей - близько 40 % населення України - потребує гуманітарної допомоги, 56% із них - жінки та дівчата, наголосила Восорну.
Вона висловила вдячність донорам за 541 мільйон доларів та наголосила, що це наразі лише 17% від 3,1 мільярда доларів, необхідних для України 2024 року.
"Толерувати війну - це ненормально. Ми закликаємо Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і безкінечно", - сказала Восорну. Поки війна триває, посадовиця наголошує на необхідності дотримуватися законів війни, що наразі грубо порушуються Росією щоденно.
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