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Новини Війна
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В ООН говорять про "екзистенційну загрозу для народу України"

оон,генасамблея

Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив 11 квітня, що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці" і озвучив "екзистенційну загрозу для народу України".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Єнча нагадав, що вторгнення Росії в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

А російські напади на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", включаючи інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру.

Читайте: Майже 60 дітей постраждало через агресію РФ в Україні в березні - це вдвічі більше, ніж у лютому, - ООН

"Ми приголомшені збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок цих безжальних атак", - сказав Єнча, назвавши кількість загиблих у березні як щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".

Лише у березні було вбито або поранено щонайменше 57 дітей. Цього ж місяця знищено або пошкоджено 12 медичних закладів і 32 освітніх закладів.

З лютого 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 10 810 загиблих цивільних осіб, у тому числі 600 дітей, та 20 556 поранених цивільних осіб, серед яких 1357 дітей.

Також читайте: ООН про масовану ракетну атаку РФ: Призведе до загострення жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні

"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", - зауважив посадовець, перед тим згадавши, що тривають атаки "і по території РФ".

Єнча сказав, що ООН "продовжує закликати Росію" надати доступ Управлінню верховного комісара з прав людини та незалежним спостерігачам до окупованих територій України.

Водночас директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну заявила, що Україна сьогодні зазнає "найгірших атак з початку цієї війни".

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Десять мільйонів людей по всій країні втратили свої домівки, інформувала Восорну ООН.

Понад 14,6 мільйона людей - близько 40 % населення України - потребує гуманітарної допомоги, 56% із них - жінки та дівчата, наголосила Восорну.

Вона висловила вдячність донорам за 541 мільйон доларів та наголосила, що це наразі лише 17% від 3,1 мільярда доларів, необхідних для України 2024 року.

"Толерувати війну - це ненормально. Ми закликаємо Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і безкінечно", - сказала Восорну. Поки війна триває, посадовиця наголошує на необхідності дотримуватися законів війни, що наразі грубо порушуються Росією щоденно.

Автор: 

ООН (3346) жертви (1792) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+11
Отямилися. Схоже на те, що навіть застосування кацапами ядерної зброї їх особливо не вразить. Будуть і далі бубнити про стурбованість та закликати до стриманості.
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12.04.2024 08:51
+8
нажаль це все бла, бла, бла. Кожна нормальна нація турбується про свою безпеку: в блоки вступає, армію розвиває, атомні бомби розробляє, тільки не дурні хохли. Додуматись під час війни вибрати клоуна президентом. Історична тяглість, зв'язок поколінь повністю відсутній, для багатьох ідіотів Бандера досі фашист. Печально це все.
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12.04.2024 08:51
+3
А в кінці ще раз засудіть приліт по общагє у ста метрах від цеху, де масово виготовляють засіб реалізації екзистенційної загрози.
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12.04.2024 08:52
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Отямилися. Схоже на те, що навіть застосування кацапами ядерної зброї їх особливо не вразить. Будуть і далі бубнити про стурбованість та закликати до стриманості.
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12.04.2024 08:51 Відповісти
У ООН не має інших інструментів, окрім засудження, це політична організація
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12.04.2024 09:20 Відповісти
нажаль це все бла, бла, бла. Кожна нормальна нація турбується про свою безпеку: в блоки вступає, армію розвиває, атомні бомби розробляє, тільки не дурні хохли. Додуматись під час війни вибрати клоуна президентом. Історична тяглість, зв'язок поколінь повністю відсутній, для багатьох ідіотів Бандера досі фашист. Печально це все.
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12.04.2024 08:51 Відповісти
А в кінці ще раз засудіть приліт по общагє у ста метрах від цеху, де масово виготовляють засіб реалізації екзистенційної загрози.
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12.04.2024 08:52 Відповісти
Вирішують якого рівня стурбованість висловлювати?
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12.04.2024 08:52 Відповісти
Одно и то же! Это угроза вашим зарплатам и должностям, но самое главное! Это уже не угроза а состоявшийся ФАКТ, развала миропорядка. который сложился после Второй мировой! Демократические хомячки отелись! Сейчас диктаторы покажут "как родину любить"!
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12.04.2024 08:52 Відповісти
Екзистенційна стурбованість.
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12.04.2024 08:53 Відповісти
замість безкінечних розмов про занепокоєність, краще 7 Петріотів...
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12.04.2024 08:55 Відповісти
Петріоти стоять в Києві, але заряджати їх немає чим. Будь які запаси ППО колись мають вичерпатися, якщо відбиватися від нескінченних ракетних атак кацапів. Треба було блокувати поставки елементів для ракет в рашку усіма силами. Але захід продовжував навіть нітроцелюлозу продавати кацапам. Про що мова?
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12.04.2024 11:28 Відповісти
Політичні імпотенти
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12.04.2024 08:58 Відповісти
Це ООН, це політична організація а не військова чи поліцейська
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12.04.2024 09:21 Відповісти
Це не політична організація - це політична проституція
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12.04.2024 10:44 Відповісти
І в той же час тримають кацапів у всіх міжнародних інституціях! Засуджувачі дідькові!
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12.04.2024 09:07 Відповісти
Лицемірні бюрократичні тварі.

Цікаво, що Ліга Націй швидко розвалилася, а цих дармоїдів палкою не розгониш!
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12.04.2024 09:09 Відповісти
Про що імпотенти можуть говорити?
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12.04.2024 09:13 Відповісти
Статисти
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12.04.2024 09:16 Відповісти
США не дає військову допомогу, а чи готові вони прийняти 28 мільйонів українців у своїх селах і містах ? Чи вони бажають великої різні в Україні ?
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12.04.2024 09:37 Відповісти
Така собі жила Сабіна Шпільрейн, 95-го р. н., тисячу вісімсот. Розумниця, школу із зм закінчила, 4 мови вільно знала. Трохи психопатична, істерику закотила, багатий папа відправив у Європу на лікування, до Фрейда з Юнгом, тоді саме психоаналіз починався. Розібралася в тому психоаналізі, сама медунівер скінчила, психотерапевтом працювала, проф., в Європі друкували, повернулася в москву. Так от, двох братів сталін розстріляв у 37-му, а третього - у 38-му (математик, ентомолог, психіатр, професори, членкори АН). А її з двома дочками у 43-му розстріляли німці у ростові разом з 27 тис. На місці розстрілу ростуть дуби, бо вона в колись жартівливому заповіті так хотіла.
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12.04.2024 10:07 Відповісти
Фільм про неї, "Небезпечний метод" є, нудний, але коли тривога, можна подивитися. Ґугл цікавіший.
Люди думають: зайдуть рускі, - будем по рускі разґоварівать, та й усе! В есесері разґоварівалі, та нічого.
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12.04.2024 10:10 Відповісти
 
 