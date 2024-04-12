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Новости Война
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В ООН говорят об "экзистенциальной угрозе народу Украины"

оон,генасамблея

Заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил 11 апреля, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности" и озвучил "экзистенциальную угрозу для народа Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Енча напомнил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины.

А российские нападения на украинские города в последний месяц стали "ежедневной разрушительной моделью", включая интенсивную и систематическую нацеленность на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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"Мы ошеломлены увеличением числа жертв среди гражданского населения в результате этих безжалостных атак", - сказал Енча, назвав число погибших в марте: как минимум 126 мирных жителей и 478 раненых, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце".

Только в марте были убиты или ранены, по меньшей мере, 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждения.

С февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских лиц, в том числе, 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых - 1357 детей.

Также читайте: Почти 60 детей пострадали из-за агрессии РФ в Украине в марте - это вдвое больше, чем в феврале, - ООН

"Это недопустимо. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались", - заметил чиновник, перед тем вспомнив, что продолжаются атаки "и по территории РФ" .

Енча сказал, что ООН "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.

В то же время, директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня подвергается "худшим атакам с начала этой войны".

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Десять миллионов человек по всей стране потеряли свои дома, информировала Восорну ООН.

Более 14,6 миллиона человек - около 40% населения Украины - нуждаются в гуманитарной помощи, 56% из них - женщины и девушки, подчеркнула Восорну.

Она выразила благодарность донорам за 541 миллион долларов и подчеркнула, что это только 17% от 3,1 миллиарда долларов, необходимых для Украины в 2024 году.

"Толерировать войну - это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно", - сказала Восорну. Пока война продолжается, чиновница отмечает необходимость соблюдать законы войны, которые грубо нарушаются Россией ежедневно.

Автор: 

ООН (4165) жертвы (2070) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+11
Отямилися. Схоже на те, що навіть застосування кацапами ядерної зброї їх особливо не вразить. Будуть і далі бубнити про стурбованість та закликати до стриманості.
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12.04.2024 08:51
+8
нажаль це все бла, бла, бла. Кожна нормальна нація турбується про свою безпеку: в блоки вступає, армію розвиває, атомні бомби розробляє, тільки не дурні хохли. Додуматись під час війни вибрати клоуна президентом. Історична тяглість, зв'язок поколінь повністю відсутній, для багатьох ідіотів Бандера досі фашист. Печально це все.
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12.04.2024 08:51
+3
А в кінці ще раз засудіть приліт по общагє у ста метрах від цеху, де масово виготовляють засіб реалізації екзистенційної загрози.
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12.04.2024 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Отямилися. Схоже на те, що навіть застосування кацапами ядерної зброї їх особливо не вразить. Будуть і далі бубнити про стурбованість та закликати до стриманості.
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12.04.2024 08:51 Ответить
У ООН не має інших інструментів, окрім засудження, це політична організація
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12.04.2024 09:20 Ответить
нажаль це все бла, бла, бла. Кожна нормальна нація турбується про свою безпеку: в блоки вступає, армію розвиває, атомні бомби розробляє, тільки не дурні хохли. Додуматись під час війни вибрати клоуна президентом. Історична тяглість, зв'язок поколінь повністю відсутній, для багатьох ідіотів Бандера досі фашист. Печально це все.
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12.04.2024 08:51 Ответить
А в кінці ще раз засудіть приліт по общагє у ста метрах від цеху, де масово виготовляють засіб реалізації екзистенційної загрози.
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12.04.2024 08:52 Ответить
Вирішують якого рівня стурбованість висловлювати?
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12.04.2024 08:52 Ответить
Одно и то же! Это угроза вашим зарплатам и должностям, но самое главное! Это уже не угроза а состоявшийся ФАКТ, развала миропорядка. который сложился после Второй мировой! Демократические хомячки отелись! Сейчас диктаторы покажут "как родину любить"!
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12.04.2024 08:52 Ответить
Екзистенційна стурбованість.
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12.04.2024 08:53 Ответить
замість безкінечних розмов про занепокоєність, краще 7 Петріотів...
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12.04.2024 08:55 Ответить
Петріоти стоять в Києві, але заряджати їх немає чим. Будь які запаси ППО колись мають вичерпатися, якщо відбиватися від нескінченних ракетних атак кацапів. Треба було блокувати поставки елементів для ракет в рашку усіма силами. Але захід продовжував навіть нітроцелюлозу продавати кацапам. Про що мова?
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12.04.2024 11:28 Ответить
Політичні імпотенти
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12.04.2024 08:58 Ответить
Це ООН, це політична організація а не військова чи поліцейська
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12.04.2024 09:21 Ответить
Це не політична організація - це політична проституція
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12.04.2024 10:44 Ответить
І в той же час тримають кацапів у всіх міжнародних інституціях! Засуджувачі дідькові!
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12.04.2024 09:07 Ответить
Лицемірні бюрократичні тварі.

Цікаво, що Ліга Націй швидко розвалилася, а цих дармоїдів палкою не розгониш!
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12.04.2024 09:09 Ответить
Про що імпотенти можуть говорити?
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12.04.2024 09:13 Ответить
Статисти
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12.04.2024 09:16 Ответить
США не дає військову допомогу, а чи готові вони прийняти 28 мільйонів українців у своїх селах і містах ? Чи вони бажають великої різні в Україні ?
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12.04.2024 09:37 Ответить
Така собі жила Сабіна Шпільрейн, 95-го р. н., тисячу вісімсот. Розумниця, школу із зм закінчила, 4 мови вільно знала. Трохи психопатична, істерику закотила, багатий папа відправив у Європу на лікування, до Фрейда з Юнгом, тоді саме психоаналіз починався. Розібралася в тому психоаналізі, сама медунівер скінчила, психотерапевтом працювала, проф., в Європі друкували, повернулася в москву. Так от, двох братів сталін розстріляв у 37-му, а третього - у 38-му (математик, ентомолог, психіатр, професори, членкори АН). А її з двома дочками у 43-му розстріляли німці у ростові разом з 27 тис. На місці розстрілу ростуть дуби, бо вона в колись жартівливому заповіті так хотіла.
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12.04.2024 10:07 Ответить
Фільм про неї, "Небезпечний метод" є, нудний, але коли тривога, можна подивитися. Ґугл цікавіший.
Люди думають: зайдуть рускі, - будем по рускі разґоварівать, та й усе! В есесері разґоварівалі, та нічого.
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12.04.2024 10:10 Ответить
 
 