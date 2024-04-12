В ООН говорят об "экзистенциальной угрозе народу Украины"
Заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил 11 апреля, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности" и озвучил "экзистенциальную угрозу для народа Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Енча напомнил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины.
А российские нападения на украинские города в последний месяц стали "ежедневной разрушительной моделью", включая интенсивную и систематическую нацеленность на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"Мы ошеломлены увеличением числа жертв среди гражданского населения в результате этих безжалостных атак", - сказал Енча, назвав число погибших в марте: как минимум 126 мирных жителей и 478 раненых, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце".
Только в марте были убиты или ранены, по меньшей мере, 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждения.
С февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских лиц, в том числе, 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых - 1357 детей.
"Это недопустимо. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались", - заметил чиновник, перед тем вспомнив, что продолжаются атаки "и по территории РФ" .
Енча сказал, что ООН "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.
В то же время, директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня подвергается "худшим атакам с начала этой войны".
Десять миллионов человек по всей стране потеряли свои дома, информировала Восорну ООН.
Более 14,6 миллиона человек - около 40% населения Украины - нуждаются в гуманитарной помощи, 56% из них - женщины и девушки, подчеркнула Восорну.
Она выразила благодарность донорам за 541 миллион долларов и подчеркнула, что это только 17% от 3,1 миллиарда долларов, необходимых для Украины в 2024 году.
"Толерировать войну - это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно", - сказала Восорну. Пока война продолжается, чиновница отмечает необходимость соблюдать законы войны, которые грубо нарушаются Россией ежедневно.
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