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"Працюємо над ефективним захистом об’єктів енергетичної інфраструктури", - віцепрем’єр Кубраков

кубраков

Під час розмови з парламентарями про енергетику та захист критичної інфраструктури віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков повідомив, що у підпорядкуванні Мініфраструктури – майже 4 000 об’єктів критичної інфраструктури: від тягових підстанцій залізниці та водоканалів до шляхопроводів та портової інфраструктури. Для кожного з них профільне підприємство знаходить різні типи захисту – від найпростішої – габіонів та бігбегів до складної і дороговартісної – як-то встановлення засобів радіоелектронної боротьби.

Про це віцепрем’єр Олександр Кубраков поінформував на свої сторінці в мережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окрім того, за словами Олександра Кубракова, у вересні минулого року відповідно до рішення Уряду, команда Мінінфраструктури взяла на себе зобовʼязання звести фізичних захист 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго". Тільки на 22 з існуючих 90-та магістральних та ще тисяч менших підстанцій.

"Рішення, яким саме має бути такий захист, ухвалювали спільно з інженерами Генерального Штабу ЗСУ, військовими інженерами з США, Британії, Японії та Німеччини.

На всіх 22 обʼєктах, за які відповідає наша команда, робота по зведенню захисту ІІ рівня завершена або знаходиться на фінальних стадіях. У деяких областях збережено розподілення енергії саме завдяки цим укриттям", - розповів Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Він також повідомив, що захист обʼєктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС, ніколи не відносився до відповідальності міністерства. "Очевидно, що захистити статичні обʼєкти розміром в кілька гектарів неможливо жодним саркофагом – це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення – засоби ППО. Ми залежні від ритмічних поставок озброєння від країн-партнерів", - каже Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков взяв участь у зустрічі Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичного сектору України. Під час зустрічі були представлені оновлені дані щодо руйнувань і потреб України в звʼязку з атаками росії на енергетичну інфраструктуру. Також був представлений план модернізації та захисту генеруючих потужностей для споживачів в рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше повідомлялось, що ключові електропідстанції в декількох областях України, які найбільше потерпають від російських обстрілів, завдяки другому рівню захисту витримали і витримують ворожі атаки.

Також читайте: На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський

Автор: 

енергетика (2577) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+18
Ще не усі гроші розікрала зелена ********
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26.04.2024 19:47
+16
це такий зелений жарт від бродячих клованів-броніків...
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26.04.2024 19:49
+14
вже намає що захищати... пару ТЕЦ в Києві та це все що є... курваков твоє прізвище, падлюка... передавай привіт пуштуну наєму.******
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26.04.2024 19:55
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Ще не усі гроші розікрала зелена ********
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26.04.2024 19:47 Відповісти
Обмовився по Фрейду.

https://x.com/EvilMaksym/status/1783890792920015298
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26.04.2024 20:05 Відповісти
Міг і коротше - освоюємо мільярди.
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26.04.2024 19:48 Відповісти
це такий зелений жарт від бродячих клованів-броніків...
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26.04.2024 19:49 Відповісти
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26.04.2024 19:52 Відповісти
ще залишилось що захищати ?

ЗЄкурви !

.
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26.04.2024 19:53 Відповісти
іпать пафосу нагородив
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26.04.2024 19:55 Відповісти
вже намає що захищати... пару ТЕЦ в Києві та це все що є... курваков твоє прізвище, падлюка... передавай привіт пуштуну наєму.******
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26.04.2024 19:55 Відповісти
на 27му місяці війни??? працюєте???
а почали "працювати" коли, як що не секрет.
саша стоматолог, знаєте як працював???
яник казав, мій син працює пісдєс як!!!
а чому не посадили Мосійчука???
він сказав що трипільська ТЕС розбита бо дали команду не збивати
чи це правда??
то хто дав команду??
чи як з розмінуванням та вагнерівцями??
винуватих нема?
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26.04.2024 19:57 Відповісти
Воно і видно було! Захисничок хрінів знайшовся!
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26.04.2024 19:58 Відповісти
Хрінів чи херів?
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26.04.2024 20:01 Відповісти
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26.04.2024 21:00 Відповісти
на роялі можна і так і так ? і навіть пісюном....
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26.04.2024 21:02 Відповісти
На 3й рік війни до Зє-жирафів щось дойшло... Це коли 80% ТЕС і ТЕЦ рашисти знищили.. Але вони знову намагаються розпиляти бабки... Ну подивимося - як вони в 2025 році будуть опалювати мільйонний Харків...
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26.04.2024 19:59 Відповісти
ніяк... здадуть його мабуть
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26.04.2024 20:55 Відповісти
Шо? Опять? ********!!!
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26.04.2024 20:01 Відповісти
Це ж було вже (с)
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26.04.2024 20:03 Відповісти
прс
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26.04.2024 20:04 Відповісти
Дивишся у ці чесні ,невинні очі цього голубого ворішки і розумієш де ділися 9 мільярдів на захист енергосистеми.
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26.04.2024 20:14 Відповісти
А попередній рік ви з Найємом над чим працювали? Над розкраданням коштів? Паскуди...
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26.04.2024 21:02 Відповісти
Ще не все випрацювали, ще гроші є
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26.04.2024 21:14 Відповісти
Звучить загрозливо. Значить будуть красти.
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26.04.2024 21:58 Відповісти
Після того, як 80 відстоків теплової та електрогенерації вже знищено?
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26.04.2024 22:00 Відповісти
Працюємо ... ! Кому ці слова ? Петріот захищає небо Києва. А поруч Трипільська ТЕЦ. І БАХ ! У В.о.в над мацквою аеростати літали. Не знаю це допомагало чи ні. Але щось було. А що над Трипільською можна збудувати, накрити чи ще шось ? Мішки з піском по периметру ? Це не песимізм. Це реалізм. Тому не треба ... попросту БРЕХАТИ "ми працюємо ... "
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26.04.2024 22:09 Відповісти
буба навіть свої 365 вечірніх відосів ні про що
все одно не дороблює на 500 вистав на рік в 10 областях України на бронь.
ну таке собі...
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26.04.2024 22:38 Відповісти


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26.04.2024 23:00 Відповісти
ЗЕфективні засоби від ДЕфективних ригіАналів 2,0
коло вже нічого не залишилось вони будуть захищати..
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26.04.2024 23:12 Відповісти
Прийшов і твій час, синку. Заступників умножиа на ноль: є час розплати. Та й Богу дякувати!
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27.04.2024 00:03 Відповісти
А люди пахали. Але ти Бога за бороду вхопив... Рано вхопив.
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27.04.2024 00:05 Відповісти
О шановні ,а ви хоч знаєте хто хозяїн ціх ТЕС?Ненависні вам алігархи(ахметов,новинський та інші).Ви так божали посадить усіх алігархів.А тепер ниєте що світла нема,економікі гаплик.Так може "подякуємо" кацапам.Нема ТЕЦ,нема єлектрики-небуде високих тарифів.Які так муляли очі простому наріду з 2014,по 2019.
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27.04.2024 08:19 Відповісти
Ну так писец и так и так. Не кацапы так задавили бы народ тарифами.😄
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27.04.2024 10:32 Відповісти
 
 