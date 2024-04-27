Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго

У ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, було атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію". - зазначив Галущенко.

Також зазначається, що наслідки атак наразі уточнюються. Триває робота над їхньою ліквідацією.

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Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Також Повітряні сили повідомляли про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку.