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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго

енергетика,електропідстанція

У ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, було атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію". - зазначив Галущенко.

Також зазначається, що наслідки атак наразі уточнюються. Триває робота над їхньою ліквідацією.

Також читайте: "Працюємо над ефективним захистом об’єктів енергетичної інфраструктури", - віце-прем’єр Кубраков

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Також Повітряні сили повідомляли про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку.

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) енергетика (2577) Івано-Франківська область (944) Дніпропетровська область (3613) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+14
А ракети привезуть коли вже енергетика буде розбита....
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27.04.2024 07:52
+12
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27.04.2024 08:33
+6
Пишуть про "задімлєнія" в краснодарському краї. Все вірно. Кацапня повинна страждати саме в той час,коли тероризує Україну.
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27.04.2024 08:07
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А ракети привезуть коли вже енергетика буде розбита....
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27.04.2024 07:52 Відповісти
І що робити?
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27.04.2024 08:40 Відповісти
Один вопрос: а кто конкретно,и когда должен их привезти?
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27.04.2024 15:19 Відповісти
Дуже тупий ти,відразу видно що кацапський обсос
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27.04.2024 15:25 Відповісти
Тобто били балістикою. А у нас ракети для петріотів закінчилися.
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27.04.2024 07:56 Відповісти
во львове петриотами никогда и не пахло,там садовой вообще дядя на расслабоне что туда и 80% шахедов долетают и детонируют)а вы говорите за петриоты)
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27.04.2024 08:00 Відповісти
Ну ОК, Але у новині йдеться не лише про Львівську область. Там ще й Івано-Франківська та Дніпропетровська згадуються. А що у них? Теж проти балістики захисту немає?
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27.04.2024 08:07 Відповісти
Вибухи зафіксовано в Харкові, Дніпропетровську, Кривому Розі, у Житомирській і Тернопільській областях, а також у Стрийському районі.

Ту-95МС і Ту-22М3 завдали удари крилатими ракетами Х-101/555 та Х-22/32. Міг-31К запускав "Кинджали".

Вночі пролунали вибухи в Івано-Франківській області. Ракети "Кинджал" атакували місто Бурштин, де розташована ТЕС. Також були атаковані Криворізька ТЕС та інші об'єкти.

У Дніпропетровській області ППО збило 13 ракет.
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27.04.2024 08:13 Відповісти
Ха-ха-ха! А він взагалі там був?!! Якби був би, то не прилетіло!
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27.04.2024 08:26 Відповісти
Може і був. Але ракети закінчилися і все. Тепер ми беззахисні.

Завжди після таких атак була інформація від ППО-шників про те, скільки ракет збили. Цього разу тиша.
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27.04.2024 08:28 Відповісти
Вогнегасник потрібен? Чи може таз з льодом?
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27.04.2024 08:08 Відповісти
для кацапов))))еще дольще будут дохнуть,не беспокойся и на твою бестолковку 155 калибр найдеться от американской помощи)
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27.04.2024 08:44 Відповісти
Пишуть про "задімлєнія" в краснодарському краї. Все вірно. Кацапня повинна страждати саме в той час,коли тероризує Україну.
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27.04.2024 08:07 Відповісти
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27.04.2024 08:33 Відповісти
охренительна мощь свинособак - запустить под 10000!!! ракет и даже свет у нас есть, причем энергетика у собственности любителя русского мира ахметова и его банды, шуфрич дальше фоткает блокпосты?
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27.04.2024 09:27 Відповісти
бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком, так где там атакамсы на 300 км??? или Оманский договорняк в силе с киностудиями и офшорами в маЦкве...??? что там с Крымским мостом???
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27.04.2024 12:42 Відповісти
і що?
ахметов постраждав?
нє!
воно купить ще пару замків.
оплатимо, ми, українці!
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27.04.2024 15:59 Відповісти
Московити і надалі будуть намагатись знищити ВСІ наші неатомні великі електростанції, тому як це їхня "фішка". Що робити у цій ситуації владі, аби вже у недалекому майбутньому країна не опинилась у повній... "блекаутній" темряві? Як варіант, - швидко розробити та впровадити у життя програму переорієнтації енергосистеми України на малі електростанції, значна частка яких буде припадати на СЕС, ВЕС (гібридні станції) малої потужності. Для цього потрібно буде залучити кошти партнерів, аби профінансувати кредитну програми для населення щодо придбання людьми з подальшим підключенням у електромережу станцій малої потужності (до 30 кВт включно), де вартість кВт/години обчислювати по тій само ціні, як і з інших джерел (а не так, як в свій час зробили для ахметки та інших "великих бізнесменів", коли вартість кВт/години була у кілька разів вища, аніж для інших). З метою залучення якомога більшої кількості громадян кредитну програму зробити довгостроковою (до 10 років включно) з адекватними відсотковими ставками та суворим контролем з боку НБУ, аби банкам-партнерам у майбутньому неповадно було змінювати умови контрактів на власний розсуд! В підсумку це має дати країни сотні тисяч (якщо не мільйони) станцій малої потужності (СЕС, ВЕС, "гібридні"), які вже у зовсім недалекому майбутньому значно допоможуть енергосистемі країни. До речі, не гірше за ті само великі ТЕС, які зараз знищує ворог, які "коптіли" лише тому, що "великим бізнесам" та їхнім посіпакам у владі від цього був великий зиск! Але ж для впровадження цієї програми перебудови енергосистеми країни потрібно "лише" бути ПАТРІОТОМ НЕНЬКИ та справжнім (а не "плакатним") СЛУГОЮ цього самого многостраждального НАРОДУ УКРАЇНИ, який з останніх сил "рве пупок", аби перемогти у цій Страшній війні НА ВИЖИВАННЯ!!! П.С. Невдовзі ми всі побачимо, хто для кого "слуга" і у кого в житті які пріоритети НАСПРАПВДІ, а не у щодобових "відосиках"...
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27.04.2024 16:01 Відповісти
А ещё немаловажно иметь мозги, и горизонт планирования более чем одна неделя. Когда мозгов хватает только на схематоз, то такие сложные задания, недоступны( окажется - что вот вдруг внезапно зима наступила, кто бы мог подумать
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27.04.2024 18:34 Відповісти
Якщо фото справжні - точність підвищується. Сумно.
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27.04.2024 16:13 Відповісти
Не ескалюйте!!!!
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27.04.2024 21:11 Відповісти
Считаю, что наш МИД несколько не дорабатівает. Не понимаю, почему наши не собирают экстренные заседания ООН по фактам каждого уничтожения инфрастуктуры , ТЭЦов и стройки века ДнепроГэса, не говоря уже о тысячах смертей гражданского населения, ведь это же настоящий геноцид. Естественно, что сама ООН повлиять на россию не может, но чисто информационный и морально-психологический фактор тут очень важен.
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28.04.2024 01:15 Відповісти
можливо є сенс не відновлювати втрачені генерації, а змінити саму систему - наприклад невеликі котельні на мазуті чи чомусь подібному на будинок чи вулицю, необхідно максимально розосередити і децентралізувати, відмовитись від великих розподільчих підстанцій, зробити багато невеликих
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28.04.2024 08:14 Відповісти
 
 