Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго
У ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, було атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію". - зазначив Галущенко.
Також зазначається, що наслідки атак наразі уточнюються. Триває робота над їхньою ліквідацією.
Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Також Повітряні сили повідомляли про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку.
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Ту-95МС і Ту-22М3 завдали удари крилатими ракетами Х-101/555 та Х-22/32. Міг-31К запускав "Кинджали".
Вночі пролунали вибухи в Івано-Франківській області. Ракети "Кинджал" атакували місто Бурштин, де розташована ТЕС. Також були атаковані Криворізька ТЕС та інші об'єкти.
У Дніпропетровській області ППО збило 13 ракет.
Завжди після таких атак була інформація від ППО-шників про те, скільки ракет збили. Цього разу тиша.
ахметов постраждав?
нє!
воно купить ще пару замків.
оплатимо, ми, українці!