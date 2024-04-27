Ворог масовано атакував Україну ракетами, здіймав у небо Ту-95МС та МіГ-31К. Була особлива загроза для Стрия
У ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, ракети фіксувалися у напрямку Дніпропетровщини, Вінниччини, Черкаської області.
Також була загроза для Львівщини, зокрема для Стрия.
Про наслідки ворожої атаки та результат бойової роботи української ППО наразі не повідомляється.
Нагадаємо, ворог вже кілька разів атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема під час повітряної тривоги, яка тривала 31 березня з 05:01 по 06:27. Він також був його ціллю 24 та 29 березня, тоді загинув один чоловік.
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Це щось новеньке. А чому?
1. Одна из ракет ********* в Польшу. Прямо. Теперь не знают, что с этим делать.
2. Ермак здал точное месторасположение или военной помощи или складских помещений с ней. Американцы в бешенстве, и рассматривают вопрос о физической ликвидации содержимого ОП.
3. НАТО через поляков сбило своими F-** сбило эти ракеты, и кацапы прямо угрожают Польше.
Ну это, так навскидку. Посмотрим на дальнейшую информацию.
Преступный замысел Голобородьки