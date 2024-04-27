Ворог масовано атакував Україну ракетами, здіймав у небо Ту-95МС та МіГ-31К. Була особлива загроза для Стрия

У ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ракети фіксувалися у напрямку Дніпропетровщини, Вінниччини, Черкаської області.

Також була загроза для Львівщини, зокрема для Стрия.

Про наслідки ворожої атаки та результат бойової роботи української ППО наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, ворог вже кілька разів атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема під час повітряної тривоги, яка тривала 31 березня з 05:01 по 06:27. Він також був його ціллю 24 та 29 березня, тоді загинув один чоловік.