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Новини Війна
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Ворог масовано атакував Україну ракетами, здіймав у небо Ту-95МС та МіГ-31К. Була особлива загроза для Стрия

ракета

У ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ракети фіксувалися у напрямку Дніпропетровщини, Вінниччини, Черкаської області.

Також була загроза для Львівщини, зокрема для Стрия.

Про наслідки ворожої атаки та результат бойової роботи української ППО наразі не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар 31 березня по Львівщині: пошукову операцію на місці влучання припинено

Нагадаємо, ворог вже кілька разів атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема під час повітряної тривоги, яка тривала 31 березня з 05:01 по 06:27. Він також був його ціллю 24 та 29 березня, тоді загинув один чоловік.

Автор: 

ракети (4000) Повітряні сили (2585) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+7
вам бы сюжеты для мисии невыполнимой писать))))плоскоземельщики отдыхают)
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27.04.2024 07:35
+6
Нічого,мразі,незабаром буде відповідь.Вона вже в дорозі
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27.04.2024 06:59
+4
Цікава версія. А все це тому, що треба менше голосних заяв про західну допомогу. Надали тихесенько і все. Використовуємо. Кацапам он іран, північна корея та китай допомагають зброєю. І хтось чув з цього приводу голосні заяви? Отож...
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27.04.2024 07:40
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Нічого,мразі,незабаром буде відповідь.Вона вже в дорозі
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27.04.2024 06:59 Відповісти
Про наслідки ворожої атаки та бойову роботу української ППО наразі не повідомляється.

Це щось новеньке. А чому?
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27.04.2024 07:00 Відповісти
Може бути два варіанти.
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27.04.2024 07:17 Відповісти
Ну ясно: перший і другий. Все ж очевидно.
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27.04.2024 07:22 Відповісти
Згадали про аеродром в Стрию. ППО де, курви продажні?!
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27.04.2024 07:22 Відповісти
З того єродрому одна назва залишилася . При союзі так був , два авіаполка базувалося : МіГ 23 та сучі ТУ 22М3 . Було 36 в/ч
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27.04.2024 08:08 Відповісти
Ну раз они меговундервафлями туда 6 раз подряд долбят значит меговундервафли 5 раз не дали ефекту.а что кем и как сбито.пересична биомасса знать не должна.
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27.04.2024 07:25 Відповісти
Почему была ракетная атака. Это и так ясно. Или ударить по колоннам из Жешува, или разрушить аэропорт, чтобы не принимать самолеты. Теперь три варианта:
1. Одна из ракет ********* в Польшу. Прямо. Теперь не знают, что с этим делать.
2. Ермак здал точное месторасположение или военной помощи или складских помещений с ней. Американцы в бешенстве, и рассматривают вопрос о физической ликвидации содержимого ОП.
3. НАТО через поляков сбило своими F-** сбило эти ракеты, и кацапы прямо угрожают Польше.
Ну это, так навскидку. Посмотрим на дальнейшую информацию.
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27.04.2024 07:30 Відповісти
вам бы сюжеты для мисии невыполнимой писать))))плоскоземельщики отдыхают)
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27.04.2024 07:35 Відповісти
Цікава версія. А все це тому, що треба менше голосних заяв про західну допомогу. Надали тихесенько і все. Використовуємо. Кацапам он іран, північна корея та китай допомагають зброєю. І хтось чув з цього приводу голосні заяви? Отож...
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27.04.2024 07:40 Відповісти
Язик до Києва доведе
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27.04.2024 07:56 Відповісти
Та як же без самовихваляння. Як у тій сільській приказці: "Мамо, нас хвалять! Хто, доця!? Як хто!? Ти мене, а я тебе!?"
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27.04.2024 08:20 Відповісти
https://youtu.be/jyqQTHR6NBQ?si=J9EEWGeR-zyFoBsE ...
Преступный замысел Голобородьки
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27.04.2024 08:23 Відповісти
 
 