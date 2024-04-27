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Новости Война
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Враг массированно атаковал Украину ракетами, поднимал в небо Ту-95МС и МиГ-31К. Была особая угроза для Стрыя

ракета

В ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, ракеты фиксировались в направлении Днепропетровщины, Винницкой области, Черкасской области.

Также была угроза для Львовщины, в частности для Стрыя.

О последствиях вражеской атаки и боевой работе украинской ПВО пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар 31 марта по Львовщине: поисковая операция на месте попадания прекращена

Напомним, враг уже несколько раз атаковал объект критической инфраструктуры на Львовщине, в частности во время воздушной тревоги, которая длилась 31 марта с 05:01 по 06:27. Он также был его целью 24 и 29 марта, тогда погиб один человек.

Автор: 

ракеты (3549) Воздушные силы (2245) Львовская область (2894)


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Топ комментарии
+7
вам бы сюжеты для мисии невыполнимой писать))))плоскоземельщики отдыхают)
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27.04.2024 07:35
+6
Нічого,мразі,незабаром буде відповідь.Вона вже в дорозі
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27.04.2024 06:59
+4
Цікава версія. А все це тому, що треба менше голосних заяв про західну допомогу. Надали тихесенько і все. Використовуємо. Кацапам он іран, північна корея та китай допомагають зброєю. І хтось чув з цього приводу голосні заяви? Отож...
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27.04.2024 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Нічого,мразі,незабаром буде відповідь.Вона вже в дорозі
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27.04.2024 06:59 Ответить
Про наслідки ворожої атаки та бойову роботу української ППО наразі не повідомляється.

Це щось новеньке. А чому?
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27.04.2024 07:00 Ответить
Може бути два варіанти.
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27.04.2024 07:17 Ответить
Ну ясно: перший і другий. Все ж очевидно.
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27.04.2024 07:22 Ответить
Згадали про аеродром в Стрию. ППО де, курви продажні?!
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27.04.2024 07:22 Ответить
З того єродрому одна назва залишилася . При союзі так був , два авіаполка базувалося : МіГ 23 та сучі ТУ 22М3 . Було 36 в/ч
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27.04.2024 08:08 Ответить
Ну раз они меговундервафлями туда 6 раз подряд долбят значит меговундервафли 5 раз не дали ефекту.а что кем и как сбито.пересична биомасса знать не должна.
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27.04.2024 07:25 Ответить
Почему была ракетная атака. Это и так ясно. Или ударить по колоннам из Жешува, или разрушить аэропорт, чтобы не принимать самолеты. Теперь три варианта:
1. Одна из ракет ********* в Польшу. Прямо. Теперь не знают, что с этим делать.
2. Ермак здал точное месторасположение или военной помощи или складских помещений с ней. Американцы в бешенстве, и рассматривают вопрос о физической ликвидации содержимого ОП.
3. НАТО через поляков сбило своими F-** сбило эти ракеты, и кацапы прямо угрожают Польше.
Ну это, так навскидку. Посмотрим на дальнейшую информацию.
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27.04.2024 07:30 Ответить
вам бы сюжеты для мисии невыполнимой писать))))плоскоземельщики отдыхают)
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27.04.2024 07:35 Ответить
Цікава версія. А все це тому, що треба менше голосних заяв про західну допомогу. Надали тихесенько і все. Використовуємо. Кацапам он іран, північна корея та китай допомагають зброєю. І хтось чув з цього приводу голосні заяви? Отож...
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27.04.2024 07:40 Ответить
Язик до Києва доведе
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27.04.2024 07:56 Ответить
Та як же без самовихваляння. Як у тій сільській приказці: "Мамо, нас хвалять! Хто, доця!? Як хто!? Ти мене, а я тебе!?"
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27.04.2024 08:20 Ответить
https://youtu.be/jyqQTHR6NBQ?si=J9EEWGeR-zyFoBsE ...
Преступный замысел Голобородьки
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27.04.2024 08:23 Ответить
 
 