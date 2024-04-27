Враг массированно атаковал Украину ракетами, поднимал в небо Ту-95МС и МиГ-31К. Была особая угроза для Стрыя

В ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, ракеты фиксировались в направлении Днепропетровщины, Винницкой области, Черкасской области.

Также была угроза для Львовщины, в частности для Стрыя.

О последствиях вражеской атаки и боевой работе украинской ПВО пока не сообщается.

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Напомним, враг уже несколько раз атаковал объект критической инфраструктуры на Львовщине, в частности во время воздушной тревоги, которая длилась 31 марта с 05:01 по 06:27. Он также был его целью 24 и 29 марта, тогда погиб один человек.