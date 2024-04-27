Враг массированно атаковал Украину ракетами, поднимал в небо Ту-95МС и МиГ-31К. Была особая угроза для Стрыя
В ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, ракеты фиксировались в направлении Днепропетровщины, Винницкой области, Черкасской области.
Также была угроза для Львовщины, в частности для Стрыя.
О последствиях вражеской атаки и боевой работе украинской ПВО пока не сообщается.
Напомним, враг уже несколько раз атаковал объект критической инфраструктуры на Львовщине, в частности во время воздушной тревоги, которая длилась 31 марта с 05:01 по 06:27. Он также был его целью 24 и 29 марта, тогда погиб один человек.
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Це щось новеньке. А чому?
1. Одна из ракет ********* в Польшу. Прямо. Теперь не знают, что с этим делать.
2. Ермак здал точное месторасположение или военной помощи или складских помещений с ней. Американцы в бешенстве, и рассматривают вопрос о физической ликвидации содержимого ОП.
3. НАТО через поляков сбило своими F-** сбило эти ракеты, и кацапы прямо угрожают Польше.
Ну это, так навскидку. Посмотрим на дальнейшую информацию.
Преступный замысел Голобородьки