Ночью в Днепре слышали взрывы

В ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Днепр - укрытие!", - информировали Воздушные силы.

Больше информации о последствиях ракетной атаки на Днепр пока не сообщается.

Также читайте: В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

Ракетный удар по Днепру и области в ночь на 19 апреля

Как сообщалось, в ночь 19 апреля враг во время массированного обстрела Украины, нанес значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, тогда погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

Так, в Синельниковском районе Днепропетровщины - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге было 3 раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего одна работница "Укрзализныци" погибла, а еще семеро - получили ранения.