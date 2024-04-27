УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9922 відвідувача онлайн
Новини
1 972 0

Вночі у Дніпрі чули вибухи

вибух

У ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дніпро - укриття!", - інформували Повітряні сили.

Більше інформації про наслідки ракетного атаки на Дніпро наразі не повідомляється.

Також читайте: У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики (оновлено)

Ракетний удар по Дніпру та області у ніч на 19 квітня

Як повідомлялося, у ніч 19 квітня ворог під час масованого обстрілу України, завдав значних руйнувань у Дніпрі та Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, тоді загинули щонайменше 9 людей, зокрема 3 дітей, ще понад 25 дістали поранення.

Так, у Синельниківському районі Дніпропетровщини - 6 загиблих й 6 поранених, а у Кривому Розі  було 3 поранених.

Крім того, російські загарбники били по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна працівниця "Укрзалізниці" загинула, а ще семеро - дістали поранення.

Автор: 

вибух (4436) Дніпро (3250) ракети (4000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 