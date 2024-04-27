Вночі у Дніпрі чули вибухи
У ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дніпро - укриття!", - інформували Повітряні сили.
Більше інформації про наслідки ракетного атаки на Дніпро наразі не повідомляється.
Ракетний удар по Дніпру та області у ніч на 19 квітня
Як повідомлялося, у ніч 19 квітня ворог під час масованого обстрілу України, завдав значних руйнувань у Дніпрі та Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, тоді загинули щонайменше 9 людей, зокрема 3 дітей, ще понад 25 дістали поранення.
Так, у Синельниківському районі Дніпропетровщини - 6 загиблих й 6 поранених, а у Кривому Розі було 3 поранених.
Крім того, російські загарбники били по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна працівниця "Укрзалізниці" загинула, а ще семеро - дістали поранення.
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