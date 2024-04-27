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Новини Війна
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Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. Є руйнування

кинджал

У ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Що вдалося збити на Львівщині

За його словами, 3 крилаті ракети воїни ПвК "Захід" збили.

Влучання у регіоні

"На жаль, є і влучання. Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - інформує Козицький.

Також зазначається, що жертв, постраждалих та руйнувань житлової інфраструктури внаслідок ворожої атаки станом на цю годину на Львівщині немає.

Наслідки влучання 

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться", - додає очільник ОВА.

Також читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго

Нагадаємо, ворог вже кілька разів атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема під час повітряної тривоги, яка тривала 31 березня з 05:01 по 06:27. Він також був його ціллю 24 та 29 березня, тоді загинув один чоловік.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. Повітряні сили повідомили, що знищено 21 із 34 ворожих ракет.

За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, зафіксовано серйозні пошкодження, є також постраждалі. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти.

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) Львівська область (2417)


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Курви знову піднімали свої гівнольоти, аби подивитися з неба, як піторські ракети летять польською територією вбивати українців!
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27.04.2024 10:26 Відповісти
ви не понімаєте, ето другоє!!!!111
ракети ж не летіли на консульство де українці масово записуються на получення лопат від Кулєби щоб захищати Ємрака. Просто у поляків така огида до всього руского, що навіть ракети не збивають бо пани просто не хочуть ганьбитись, ракети ж і так повертаються і покидають повітряний простір, а значить рускі бояться гоноровитих панів, це перемога і можна і далі висипати зерно і ображати тим самим Кулєбяку.
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27.04.2024 11:28 Відповісти
Чому ми теж не атакуємо по російським електростанціям, а тільки по НПЗ???
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27.04.2024 12:59 Відповісти
Козацький а чому енергетичні об'єкти Львівщини не захищені???
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27.04.2024 14:32 Відповісти
Якби поляки були би адекватні то би збили ці ракети. Україні допомагають на стільки щоб росія її не заграбастала і *******.
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27.04.2024 19:28 Відповісти
 
 