Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. Є руйнування

У ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Що вдалося збити на Львівщині

За його словами, 3 крилаті ракети воїни ПвК "Захід" збили.

Влучання у регіоні

"На жаль, є і влучання. Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - інформує Козицький.

Також зазначається, що жертв, постраждалих та руйнувань житлової інфраструктури внаслідок ворожої атаки станом на цю годину на Львівщині немає.

Наслідки влучання

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться", - додає очільник ОВА.

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Нагадаємо, ворог вже кілька разів атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема під час повітряної тривоги, яка тривала 31 березня з 05:01 по 06:27. Він також був його ціллю 24 та 29 березня, тоді загинув один чоловік.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. Повітряні сили повідомили, що знищено 21 із 34 ворожих ракет.

За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, зафіксовано серйозні пошкодження, є також постраждалі. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти.