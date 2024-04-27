Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж
Зранку 27 квітня Дніпропетровська область пережила чергову ворожу масовану атаку. Українська ППО над територією регіону знищила 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, не минулося без наслідків для регіону. У Дніпровському та Криворізькому районах зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів. Також сталося кілька займань.
"Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі", - інформує Лисак.
Окрім того, він інформує, що напередодні ввечері та вночі війська РФ продовжували бити по Нікопольщині Дніпропетровської області. Тричі ворог завдавав ударів по району з артилерії та 4 рази вдарив з використанням БпЛА.
"Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, лунали вибухи також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Обстеження уражених територій триває.
"Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі", - додає очільник регіону.
Як вже зазначалося, у ніч на 27 квітня війська РФ вчергове атакували енергетичну інфраструктуру нашої країни.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.
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Лобіст "Зе" тут ти, і саме твої коментарі вихваляють цю продажну, упороту, проросійську гниду що бігає на поклони до такого ж проросіянина Єрмака! Тебе викрито!!! Агов!!! Тут причаївся зрадник!!! І це Юрій Власенко ! Всі сюди!!!