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Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Зранку 27 квітня Дніпропетровська область пережила чергову ворожу масовану атаку. Українська ППО над територією регіону знищила 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, не минулося без наслідків для регіону. У Дніпровському та Криворізькому районах зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів. Також сталося кілька займань.

"Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі", - інформує Лисак.

Окрім того, він інформує, що напередодні ввечері та вночі війська РФ продовжували бити по Нікопольщині Дніпропетровської області. Тричі ворог завдавав ударів по району з артилерії та 4 рази вдарив з використанням БпЛА. 

Також читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго

наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини

"Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, лунали вибухи також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Обстеження уражених територій триває.

"Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі", - додає очільник регіону.

Як вже зазначалося, у ніч на 27 квітня війська РФ вчергове атакували енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.

Автор: 

обстріл (28435) ракети (4022) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+3
Спочатку треба забрати велік у ЗЕ,на якому він в'їхав у презідентське крісло і зробити з нього велогенератор.
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27.04.2024 08:27
+2
Наташа, ти вже під іншим ніком? Нічого, що ти, що та "наташа" майже в один день зареєстровані на цьому сайті. "Савпадение"?
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27.04.2024 08:41
+1
Де євлаш з картинками??? При Ігнаті такого не було.
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27.04.2024 08:22
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Де євлаш з картинками??? При Ігнаті такого не було.
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27.04.2024 08:22 Відповісти
Наташа, ти вже під іншим ніком? Нічого, що ти, що та "наташа" майже в один день зареєстровані на цьому сайті. "Савпадение"?
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27.04.2024 08:41 Відповісти
Ти дурне, і дурепою помреш! Хоча ні! Ти відверто запроданий шпигун і запроданець!
Лобіст "Зе" тут ти, і саме твої коментарі вихваляють цю продажну, упороту, проросійську гниду що бігає на поклони до такого ж проросіянина Єрмака! Тебе викрито!!! Агов!!! Тут причаївся зрадник!!! І це Юрій Власенко ! Всі сюди!!!
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27.04.2024 08:38 Відповісти
Льоша , Арестович це ти ? Ти вже сюди прийшов паскудити . Дурне , зрозумій ти хоч червоним пиши , але це примітивно.
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27.04.2024 08:47 Відповісти
Спочатку треба забрати велік у ЗЕ,на якому він в'їхав у презідентське крісло і зробити з нього велогенератор.
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27.04.2024 08:27 Відповісти
Ніхто не обмежує Ваших прав. Вперед!
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27.04.2024 08:39 Відповісти
А ти що робив в цей час?
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27.04.2024 08:59 Відповісти
Чекав дурних питань від таких же людей.
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27.04.2024 10:13 Відповісти
 
 