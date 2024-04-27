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Над Днепропетровщиной уничтожены 13 ракет, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 27 апреля Днепропетровская область пережила очередную вражескую массированную атаку. Украинская ПВО над территорией региона уничтожила 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, не обошлось без последствий для региона. В Днепровском и Криворожском районах зафиксировано повреждение энергетических объектов. Также произошло несколько возгораний.

"Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением на Криворожье", - информирует Лысак.

Кроме того, он информирует, что накануне вечером и ночью войска РФ продолжали бить по Никопольщине Днепропетровской области. Трижды враг наносил удары по району из артиллерии и 4 раза ударил с использованием БпЛА.

Также читайте: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине, Ивано-Франковщине и Львовщине. Повреждено оборудование, - Минэнерго

наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини

"Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина. Оправляться будет дома. Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, раздавались взрывы также в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Обследование пораженных территорий продолжается.

"Из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли накануне, без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты ремонтируют сети", - добавляет глава региона.

Как уже отмечалось, в ночь на 27 апреля войска РФ в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.

Автор: 

обстрел (27114) ракеты (3568) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+3
Спочатку треба забрати велік у ЗЕ,на якому він в'їхав у презідентське крісло і зробити з нього велогенератор.
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27.04.2024 08:27
+2
Наташа, ти вже під іншим ніком? Нічого, що ти, що та "наташа" майже в один день зареєстровані на цьому сайті. "Савпадение"?
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27.04.2024 08:41
+1
Де євлаш з картинками??? При Ігнаті такого не було.
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27.04.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Де євлаш з картинками??? При Ігнаті такого не було.
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27.04.2024 08:22 Ответить
Наташа, ти вже під іншим ніком? Нічого, що ти, що та "наташа" майже в один день зареєстровані на цьому сайті. "Савпадение"?
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27.04.2024 08:41 Ответить
Ти дурне, і дурепою помреш! Хоча ні! Ти відверто запроданий шпигун і запроданець!
Лобіст "Зе" тут ти, і саме твої коментарі вихваляють цю продажну, упороту, проросійську гниду що бігає на поклони до такого ж проросіянина Єрмака! Тебе викрито!!! Агов!!! Тут причаївся зрадник!!! І це Юрій Власенко ! Всі сюди!!!
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27.04.2024 08:38 Ответить
Льоша , Арестович це ти ? Ти вже сюди прийшов паскудити . Дурне , зрозумій ти хоч червоним пиши , але це примітивно.
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27.04.2024 08:47 Ответить
Спочатку треба забрати велік у ЗЕ,на якому він в'їхав у презідентське крісло і зробити з нього велогенератор.
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27.04.2024 08:27 Ответить
Ніхто не обмежує Ваших прав. Вперед!
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27.04.2024 08:39 Ответить
А ти що робив в цей час?
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27.04.2024 08:59 Ответить
Чекав дурних питань від таких же людей.
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27.04.2024 10:13 Ответить
 
 