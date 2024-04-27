Над Днепропетровщиной уничтожены 13 ракет, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 27 апреля Днепропетровская область пережила очередную вражескую массированную атаку. Украинская ПВО над территорией региона уничтожила 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, не обошлось без последствий для региона. В Днепровском и Криворожском районах зафиксировано повреждение энергетических объектов. Также произошло несколько возгораний.

"Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением на Криворожье", - информирует Лысак.

Кроме того, он информирует, что накануне вечером и ночью войска РФ продолжали бить по Никопольщине Днепропетровской области. Трижды враг наносил удары по району из артиллерии и 4 раза ударил с использованием БпЛА.

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"Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина. Оправляться будет дома. Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, раздавались взрывы также в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Обследование пораженных территорий продолжается.

"Из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли накануне, без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты ремонтируют сети", - добавляет глава региона.

Как уже отмечалось, в ночь на 27 апреля войска РФ в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.