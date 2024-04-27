Враг атаковал 2 объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения

В ночь на 27 апреля во время воздушной тревоги Львовщина пережила удар крылатыми ракетами различного класса и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Что удалось сбить на Львовщине

По его словам, 3 крылатые ракеты воины ВК "Запад" сбили.

Попадание в регионе

"К сожалению, есть и попадания. Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушения", - информирует Козицкий.

Также отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений жилой инфраструктуры в результате вражеской атаки по состоянию на этот час на Львовщине нет.

Последствия попадания

"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии речь пока не идет", - добавляет глава ОГА.

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Напомним, враг уже несколько раз атаковал объект критической инфраструктуры на Львовщине, в частности во время воздушной тревоги, которая длилась 31 марта с 05:01 по 06:27. Он также был его целью 24 и 29 марта, тогда погиб один человек.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Воздушные силы сообщили, что уничтожено 21 из 34 вражеских ракет.

По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, зафиксированы серьезные повреждения, есть также пострадавшие. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты.