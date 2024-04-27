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Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье, начался пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 апреля войска РФ снова нанесли массированный удар по мирным городам

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на Прикарпатье этой ночью целью врага стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет чиновница.

Также читайте: Оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область ударными дронами. Целью были объекты критической инфраструктуры, - ОВА

наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.

Автор: 

обстрел (27114) энергетика (2560) Ивано-Франковская область (920)


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Топ комментарии
+4
Всего навсего один ультиматум оркам: один обстрел инфраструктуры - Выключаем одну из областей рыфы или оккупированную территорию. Снести энергосистему одной из областей орков силы есть. Нет желания.
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27.04.2024 09:02
+2
Ворог нищить Україну ,а в ОП про рейтинги думають ,головне що змінив Залужного і його команду після чого ситуація сутєво погіршилася.
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27.04.2024 08:51
+2
Ракети спокійно пролетіли через всю Україну. Таке враження, що крім Києва ППО більше ніде немає.
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27.04.2024 10:09
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27.04.2024 08:50 Ответить
Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. - рф.)
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. - рф.);
- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 6 крилатих ракет «Калібр».
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27.04.2024 08:51 Ответить
Шось у Вас все зовсім погано з фактами. Ось те повідомлення, на яке Ви посилаєтесь. Ну і в чому схожість???

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27.04.2024 09:00 Ответить
Наташа, у тєбя ус чи то пак бровь атклєіласа.
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27.04.2024 09:00 Ответить
Шо ти мелеш???
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27.04.2024 09:03 Ответить
Ворог нищить Україну ,а в ОП про рейтинги думають ,головне що змінив Залужного і його команду після чого ситуація сутєво погіршилася.
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27.04.2024 08:51 Ответить
Всего навсего один ультиматум оркам: один обстрел инфраструктуры - Выключаем одну из областей рыфы или оккупированную территорию. Снести энергосистему одной из областей орков силы есть. Нет желания.
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27.04.2024 09:02 Ответить
Ракети спокійно пролетіли через всю Україну. Таке враження, що крім Києва ППО більше ніде немає.
показать весь комментарий
27.04.2024 10:09 Ответить
 
 