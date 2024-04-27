Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье, начался пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 апреля войска РФ снова нанесли массированный удар по мирным городам

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на Прикарпатье этой ночью целью врага стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет чиновница.

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Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.