Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье, начался пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 27 апреля войска РФ снова нанесли массированный удар по мирным городам
Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, на Прикарпатье этой ночью целью врага стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавляет чиновница.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.
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- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. - рф.)
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. - рф.);
- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 6 крилатих ракет «Калібр».