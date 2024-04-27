Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 квітня війська РФ знову завдали масованого удару по мирних містах

Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Прикарпатті цієї ночі ціллю ворога став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби.

"На щастя, обійшлось без постраждалих", - додає чиновниця.

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Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.