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Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 квітня війська РФ знову завдали масованого удару по мирних містах

Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Прикарпатті цієї ночі ціллю ворога став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби.

"На щастя, обійшлось без постраждалих", - додає чиновниця.

Також читайте: Окупанти атакували Івано-Франківщину ударними дронами. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, - ОВА

наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю
наслідки удару по прикарпаттю

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.

Автор: 

обстріл (28435) енергетика (2594) Івано-Франківська область (949)


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Топ коментарі
+4
Всего навсего один ультиматум оркам: один обстрел инфраструктуры - Выключаем одну из областей рыфы или оккупированную территорию. Снести энергосистему одной из областей орков силы есть. Нет желания.
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27.04.2024 09:02
+2
Ворог нищить Україну ,а в ОП про рейтинги думають ,головне що змінив Залужного і його команду після чого ситуація сутєво погіршилася.
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27.04.2024 08:51
+2
Ракети спокійно пролетіли через всю Україну. Таке враження, що крім Києва ППО більше ніде немає.
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27.04.2024 10:09
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27.04.2024 08:50 Відповісти
Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. - рф.)
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. - рф.);
- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 6 крилатих ракет «Калібр».
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27.04.2024 08:51 Відповісти
Шось у Вас все зовсім погано з фактами. Ось те повідомлення, на яке Ви посилаєтесь. Ну і в чому схожість???

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27.04.2024 09:00 Відповісти
Наташа, у тєбя ус чи то пак бровь атклєіласа.
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27.04.2024 09:00 Відповісти
Шо ти мелеш???
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27.04.2024 09:03 Відповісти
Ворог нищить Україну ,а в ОП про рейтинги думають ,головне що змінив Залужного і його команду після чого ситуація сутєво погіршилася.
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27.04.2024 08:51 Відповісти
Всего навсего один ультиматум оркам: один обстрел инфраструктуры - Выключаем одну из областей рыфы или оккупированную территорию. Снести энергосистему одной из областей орков силы есть. Нет желания.
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27.04.2024 09:02 Відповісти
Ракети спокійно пролетіли через всю Україну. Таке враження, що крім Києва ППО більше ніде немає.
показати весь коментар
27.04.2024 10:09 Відповісти
 
 