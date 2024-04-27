Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 квітня війська РФ знову завдали масованого удару по мирних містах
Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, на Прикарпатті цієї ночі ціллю ворога став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби.
"На щастя, обійшлось без постраждалих", - додає чиновниця.
Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі.
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.
Топ коментарі
+4 Русский Алкаш
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+2 володимир омельянов #573777
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+2 Dodik #585752
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- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. - рф.)
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. - рф.);
- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 6 крилатих ракет «Калібр».