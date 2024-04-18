Окупанти атакували Івано-Франківщину ударними дронами. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, - ОВА

Російські окупанти намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, уламки спричинили пожежі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені", - зазначила вона.

Однак, за її словами, унаслідок падіння уламків виникли пожежі.

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На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - додала Онищук.

Раніше в Івано-Франківську та області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".