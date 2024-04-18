Окупанти атакували Івано-Франківщину ударними дронами. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, - ОВА
Російські окупанти намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, уламки спричинили пожежі.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені", - зазначила вона.
Однак, за її словами, унаслідок падіння уламків виникли пожежі.
На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - додала Онищук.
Раніше в Івано-Франківську та області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".
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або розробляти дрони камікадзе тому що шахеди досить повільні цілі або збивати з вертольотів
можна ще збивати авіацією але у нас її вже мало залишилось та і з ракетами будуть проблеми...
Скільки можна терпіти цей пиз.ьож цього злодюжного продажного "керівництва"???
Тоталитарные могут отмолчаться