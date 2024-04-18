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Новини Війна
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Окупанти атакували Івано-Франківщину ударними дронами. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, - ОВА

шахед

Російські окупанти намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, уламки спричинили пожежі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені", - зазначила вона.

Однак, за її словами, унаслідок падіння уламків виникли пожежі.

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На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - додала Онищук. 

Раніше в Івано-Франківську та області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".

Автор: 

безпілотник (4083) Івано-Франківськ (516) Івано-Франківська область (944) Онищук Світлана (11)


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Отако летить через всю Україну, і ніхто його дорогою не зіб'є.
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18.04.2024 09:12 Відповісти
Тому що мобільні групи не можуть всюди дістати, таке ппо не ефективне і у всі війни пропускало нальоти... або ешелоновано закривати зенітними гарматами та кулеметами але всі міста не закриєш...

або розробляти дрони камікадзе тому що шахеди досить повільні цілі або збивати з вертольотів

можна ще збивати авіацією але у нас її вже мало залишилось та і з ракетами будуть проблеми...
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Самий розповсюджений звіздьож ж(ОП)и, адміністрацій і т.з. "повітряних сил" - Усі повітряні цілі знищені саме над цілями, але уламки упали саме туди куди летіли (на об"єкти критичної інфраструктури) і викликали руйнування і пожежі. Це при тому, що "всі ворожі повітряні цілі" пролетіли до Івано-Франківська через усю територію України (!) і збиті не були...
Скільки можна терпіти цей пиз.ьож цього злодюжного продажного "керівництва"???
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18.04.2024 09:31 Відповісти
Все демократические режимы врут своим гражданам.
Тоталитарные могут отмолчаться
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18.04.2024 09:51 Відповісти
 
 