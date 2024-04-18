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В Івано-Франківську та області пролунали вибухи

шахеди

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"В Івано-Франківську чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні. 

До цього надходили повідомлення про вибухи в Івано-Франківській області.

Згодом стало відомо, про повторні вибухи в обласному центрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Вони є складовою загальної системи ППО, - Повітряні сили

Автор: 

вибух (4433) Івано-Франківськ (516) Івано-Франківська область (944) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+5
Боже, до Франківська долетіло....
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18.04.2024 07:43
+4
Таки треба бомбити москву. Треба.
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18.04.2024 08:09
+4
Ну ето уже преступление чтобы шахеды пролетели через всю Украину аж до Ивано- Франковска. Неужели нельзя поставить по полях патрули чтобы их сбивали? Да у нас мусоров на каждом углу стоят нихрена не делают только людей кошмарят за каждую мелочь, неужели их если они сцат идти на фронт то хотя бы поставить их сбивать шахеды?
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18.04.2024 08:19
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Боже, до Франківська долетіло....
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18.04.2024 07:43 Відповісти
Бракує ППО !
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18.04.2024 08:08 Відповісти
Таки треба бомбити москву. Треба.
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18.04.2024 08:09 Відповісти
Дайте ППО ! Грьобані «партнери».
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18.04.2024 08:16 Відповісти
Ну ето уже преступление чтобы шахеды пролетели через всю Украину аж до Ивано- Франковска. Неужели нельзя поставить по полях патрули чтобы их сбивали? Да у нас мусоров на каждом углу стоят нихрена не делают только людей кошмарят за каждую мелочь, неужели их если они сцат идти на фронт то хотя бы поставить их сбивать шахеды?
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18.04.2024 08:19 Відповісти
Щоб збити чорний шахед в ночі потрібен нормальний тепловізор і щось крупніше чим звичайний автомат...

Мобільні групи забирають багато ресурсів і деколи неефективні ....

необхідно дрони камікадзе розробляти для боротьби з ними, там не треба великого заряду для знешкодження або вертолітами пробувати збивати
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18.04.2024 08:43 Відповісти
А по-вашему сбивать ети мопеды ракетами по 2 ляма баксов и установками ППО по 100лямов каждая будет дешевле? Где столько установко ППО взять? А насчет тепловизоров так пускай мусорам миллиарды выделяют не на новенькие джипы а купят тепловизоры и крупнокалиберные пулеметы. Да и у мусоров такие зарплаты что они и сами себе могут купить тепловизоры. Почему наши солдаты на фронт покупают за свои деньги и тепловизоры и другую снарягу а мусора ни копейки со своего кармана не дадут только в чужой карман они с удовольствием залезают.
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18.04.2024 08:59 Відповісти
Тому що таких туди набирають... інакші не виживуть в аваковській системі та з супер реформованою прокуратурою... Всіх нормальних звідти вижали.... коли відкривали на них липові провадження за те що вони п'яних чинуш зупиняли

Ще раз кажу збивати треба дронами або вертолітами... всерівно є місцевість де вони пролетять і мобільні групи пропустять
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18.04.2024 10:07 Відповісти
Була низька хмарність і туман.
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18.04.2024 08:51 Відповісти
Тому що треба мати нормальні тепловізори...
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18.04.2024 10:13 Відповісти
Тепловізор в тумані нічого не бачить. Ну, хіба що на 15 метрів.
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18.04.2024 18:43 Відповісти
В тому й справа, що у тилових частинах зараз "іліта", тобто брат, сват, кум й т.д. А це не ті люди які вміють й бажають щось вміти й робити. Тому й ППО діряве. Я не про серйозні комплекси, бо Петріотами шахеди збивати не будеш, адже це робота мобільних вогневих груп. А саме в них часто-густо позбирались усілякі "потрібні" люди.
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18.04.2024 10:57 Відповісти
Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid0mBdTa4GmqKmwneTeAdVk8eN8bcfVqNERw7koxkWvmDbQF3jbJNJ98fVvgvtP1qorl написав , що захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав він.
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18.04.2024 08:58 Відповісти
 
 