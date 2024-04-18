В Івано-Франківську та області пролунали вибухи

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"В Івано-Франківську чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

До цього надходили повідомлення про вибухи в Івано-Франківській області.

Згодом стало відомо, про повторні вибухи в обласному центрі.

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