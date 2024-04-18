В Івано-Франківську та області пролунали вибухи
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку "шахедів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"В Івано-Франківську чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.
До цього надходили повідомлення про вибухи в Івано-Франківській області.
Згодом стало відомо, про повторні вибухи в обласному центрі.
Топ коментарі
+5 Марта Шепель #549182
показати весь коментар18.04.2024 07:43
+4 Hulio
показати весь коментар18.04.2024 08:09
+4 Alex Nosov #582146
показати весь коментар18.04.2024 08:19
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Мобільні групи забирають багато ресурсів і деколи неефективні ....
необхідно дрони камікадзе розробляти для боротьби з ними, там не треба великого заряду для знешкодження або вертолітами пробувати збивати
Ще раз кажу збивати треба дронами або вертолітами... всерівно є місцевість де вони пролетять і мобільні групи пропустять
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав він.