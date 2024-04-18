Окупанти цієї ночі двома хвилями атакували центральні та західні регіони України

З інтервалом в 3 години ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з півдня в центральні та західні регіони країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 2 баражуючих снарядах, один з яких прямував транзитом через Херсонщину, а інший полював на інфраструктуру Криворіжжя на Дніпропетровщині.

Влучань та пошкоджень не допущено", - йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, на Прикарпатті українська ППО знищила декілька російських безпілотників.

"На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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