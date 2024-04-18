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Окупанти цієї ночі двома хвилями атакували центральні та західні регіони України

шахеди

З інтервалом в 3 години  ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з півдня в центральні та західні регіони країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 2 баражуючих снарядах, один з яких прямував транзитом через Херсонщину, а інший полював на інфраструктуру Криворіжжя на Дніпропетровщині.
Влучань та пошкоджень не допущено", - йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, на Прикарпатті українська ППО знищила декілька російських безпілотників.

"На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4083) Івано-Франківськ (516) Сили оборони півдня (320)


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декілька - то цифра така ?
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18.04.2024 08:22 Відповісти
Тротуарну плитку збивати підготували? Безуглу попередили, щоб гучно гавкала і відлякувала?
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18.04.2024 08:26 Відповісти
Та нє, куски асфальту ефективніші.
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18.04.2024 08:45 Відповісти
Молодці хлопці ЗСУ і тероборона.
Дякуємо.
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18.04.2024 08:53 Відповісти
 
 