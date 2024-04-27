ОК "Південь" про нічну ракетну атаку: Окупанти втретє за пів року застосували підводні ракетоносії

Під час останньої нічної атаки по території України окупанти застосували підводні носії "Калібрів", оскільки бояться виводити надводні ракетоносії у Чорне море. За півроку втретє фіксується їхнє застосування.

Про це заявив в ефрі телемарафону "Єдині новини" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маючи такий потенціал у Чорному морі, який росіяни фактично не можуть використовувати, то в якийсь момент вони мають спробувати це зробити. Я попереджав, що це будуть підводні човни, бо виводити надводні кораблі наразі вони не наважуються. Але більш ніж за півроку це третє їх застосування", - сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що на цей момент ці два ворожі підводні човни розташовані недалеко від пункту базування Новоросійськ, і скоріше за все будуть заходити у пункти базування. Більше кораблів у морі немає.

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Плетенчук акцентував увагу, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня може підтвердити, що 27 квітня окупанти зробити шість запусків ракет "Калібр", втім інформація наразі верифікується.

За його інформацією, 3 "Калібри" були знищені у зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Він також додає, що тактико-технічні характеристики цих ракет в інформаційному полі завжди були завищені окупантами.

Атака на енергетичну інфраструктуру у ніч 27 квітня

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня окупанти знову атакували енергоінфраструктуру України. За даними Повітряних сил, було знищено 21 із 34 ворожих ракет.

У ДТЕК заявили, що ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження, постраждали люди. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що ворог атакував два об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині.

Окрім того, повідомлялося, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною було знищено 13 ракет, втім пошкоджено енергооб’єкти.