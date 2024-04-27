ОК "Південь" о ночной ракетной атаке: Оккупанты в третий раз за полгода применили подводные ракетоносители

Во время последней ночной атаки по территории Украины оккупанты применили подводные носители "Калибров", поскольку боятся выводить надводные ракетоносители в Черное море. За полгода в третий раз фиксируется их применение.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имея такой потенциал в Черном море, который россияне фактически не могут использовать, то в какой-то момент они должны попытаться это сделать. Я предупреждал, что это будут подводные лодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что на данный момент эти две вражеские подводные лодки расположены недалеко от пункта базирования Новороссийск, и скорее всего будут заходить в пункты базирования. Больше кораблей в море нет.

Читайте также: Враг атаковал 2 объекта критической энергоинфраструктуры на Львовщине. Есть разрушения

Плетенчук акцентировал внимание, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга может подтвердить, что 27 апреля оккупанты совершили шесть запусков ракет "Калибр", впрочем информация пока верифицируется.

По его информации, 3 "Калибра" были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны Юга. Он также добавляет, что тактико-технические характеристики этих ракет в информационном поле всегда были завышены оккупантами.

Атака на энергетическую инфраструктуру ночью 27 апреля

Напомним, в ночь на 27 апреля оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По данным Воздушных сил, было уничтожено 21 из 34 вражеских ракет.

В ДТЭК заявили, что враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что враг атаковал два объекта критической энергоинфраструктуры на Львовщине.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты.