В Николаеве утром раздались взрывы
На рассвете 28 апреля в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги раздались звуки взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставим информацию позже", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы сообщили об очередной атаке шахедов.
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