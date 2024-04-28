В Николаеве утром раздались взрывы

На рассвете 28 апреля в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставим информацию позже", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщили об очередной атаке шахедов.

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