Сили оборони півдня відбили два штурми на Оріхівському напрямку, за добу ліквідували 119 окупантів
Минула доба в операційній зоні Сил оборони Півдня пройшла напружено, проте ворог не зміг збільшити натиск. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні штурми: 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Противник завдавав авіаційних ударів КАБами по лінії бойового зіткнення та населених пунктах уздовж правого берега річки Дніпро.
Вів аеророзвідку різноманітними типами дронів: зафіксовано понад двісті вильотів. Застосував артилерію, але отримав адекватну відповідь". - йдеться в повідомленні.
Росіяни активно використовують різноманітні види дронів-камікадзе, від FPV та "Ланцетів" до "Шахедів". Серед цілей — цивільні мешканці прибережних населених пунктів, сільгосптехніка, об’єкти цивільної інфраструктури тощо.
"Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 119 окупантів і 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";
- 1 танк;
- 17 гармат;
- 2 міномети;
- 25 одиниць автобронетехніки;
- 3 системи радіолокаційної боротьби;
- 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10";
- 2 аерофотостанції;
- 1 генератор;
- 1 човен", - повідомили у Силах оборони півдня.
Також знищено 4 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.
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