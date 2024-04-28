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Сили оборони півдня відбили два штурми на Оріхівському напрямку, за добу ліквідували 119 окупантів

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Минула доба в операційній зоні Сил оборони Півдня пройшла напружено, проте ворог не зміг збільшити натиск. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні штурми: 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Противник завдавав авіаційних ударів КАБами по лінії бойового зіткнення та населених пунктах уздовж правого берега річки Дніпро.

Вів аеророзвідку різноманітними типами дронів: зафіксовано понад двісті вильотів. Застосував артилерію, але отримав адекватну відповідь". - йдеться в повідомленні.

Росіяни активно використовують різноманітні види дронів-камікадзе, від FPV та "Ланцетів" до "Шахедів". Серед цілей — цивільні мешканці прибережних населених пунктів, сільгосптехніка, об’єкти цивільної інфраструктури тощо. 

"Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 119 окупантів і 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";
  • 1 танк;
  • 17 гармат;
  • 2 міномети;
  • 25 одиниць автобронетехніки;
  • 3 системи радіолокаційної боротьби;
  • 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10";
  • 2 аерофотостанції;
  • 1 генератор;
  • 1 човен", - повідомили у Силах оборони півдня.

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні минулої доби збили 7 з 13 ворожих ракет, окупанти атакували теплоенергетичну інфраструктуру, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17185) знищення (7135) бойові дії (3681) Сили оборони півдня (320)


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28.04.2024 15:04 Відповісти
Ці операції бабуїнів по Дніпру отвлєкалово.
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28.04.2024 18:02 Відповісти
 
 