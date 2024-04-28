Сили оборони півдня відбили два штурми на Оріхівському напрямку, за добу ліквідували 119 окупантів

Минула доба в операційній зоні Сил оборони Півдня пройшла напружено, проте ворог не зміг збільшити натиск. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні штурми: 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Противник завдавав авіаційних ударів КАБами по лінії бойового зіткнення та населених пунктах уздовж правого берега річки Дніпро.

Вів аеророзвідку різноманітними типами дронів: зафіксовано понад двісті вильотів. Застосував артилерію, але отримав адекватну відповідь". - йдеться в повідомленні.

Росіяни активно використовують різноманітні види дронів-камікадзе, від FPV та "Ланцетів" до "Шахедів". Серед цілей — цивільні мешканці прибережних населених пунктів, сільгосптехніка, об’єкти цивільної інфраструктури тощо.

"Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 119 окупантів і 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";

1 танк;

17 гармат;

2 міномети;

25 одиниць автобронетехніки;

3 системи радіолокаційної боротьби;

2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10";

2 аерофотостанції;

1 генератор;

1 човен", - повідомили у Силах оборони півдня.

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.

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