За сутки ВСУ отразили атаки врага на 6 направлениях, произошло 88 боевых столкновений, - Генштаб
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 4 БПЛА типа "Shahed" и 5 БПЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа "Shahed" и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обстрелы Украины
Враг за сутки нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Стрелечья, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Александро-Шультино, Спорное, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Щербиновка, Семеновка, Евгеновка, Новоалександровка, Новокалиново, Архангельское, Новожеланное, Карловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Крынки, Ивановка, Кизомыс Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на юге
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на опасные направления.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов в Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.
На Херсонском направлении враг в течение минувших суток наступательных (штурмовых) действий не вел.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.
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а саме, скільки НП та км2 пройобано при Сирському
кожен день пишуть що щось про..бали
а боневтік казав що знімає Залужного та ставить сирського
щоб відвойовувати...
то може янелох зробив щось не правильно
чи *****, все що робить оманський, не правильно??
може всі ****, призначення неправильні??
всі ібучі закони які він ******** неправильні???
у всьому винуваті українці, чи купка недолугих гандонів??