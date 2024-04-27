Росіяни перекидають підкріплення під Очеретине, українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами, - Forbes

Становище виснажених українських бригад у районі Очеретиного відчайдушне. Те, що українці втратять кілька сіл навколо осі в цьому районі, - це очевидний факт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Через шість днів після прориву українських позицій на захід від Авдіївки російські бригади і полки повільно розширюють свій прорив – ножову рану глибиною в п’ять миль, що занурюється в українську територію, вістря якої впирається в село Очеретине. Становище виснажених українських бригад у цьому районі відчайдушне. Можна з упевненістю сказати, що українці втратять кілька сіл навколо осі Очеретине", - йдеться в матеріалі.

Журналісти Forbes зазначають, що реальну небезпеку становить ситуація, за якої у ЗСУ не залишиться іншого вибору, окрім як скоротити втрати, відступити на кілька кілометрів на захід і знову закріпитися на новій оборонній лінії.

"Цей відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території й змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації. Гірше того, відступ – якщо його буде виконано погано – надасть росіянам можливість подвоїти локальні атаки і домогтися другого, третього або четвертого прориву, який, подібно до ланцюгової реакції, може спровокувати більш масштабний український колапс", – ідеться у статті.

Російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців

Російське командування перекинуло на вихідні позиції 15-ту і 74-ту мотострілецькі бригади, а також частини 90-ї танкової дивізії і спецназ. Їм протистоять щонайменше сім українських бригад і окремий батальйон: 23-тя, 25-та, 47-та, 100-та і 115-та механізовані бригади, 25-та повітряно-штурмова бригада, 3-тя штурмова бригада і 425-й штурмовий батальйон. Зазвичай бригади розгортають по одному батальйону за раз. Таким чином, російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців.

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Оборонятися легше, ніж атакувати, навіть якщо той, хто атакує, має перевагу у вогневій потужності, тому росіяни не гарантовано виграють битву і змусять українців відступити, зазначає видання.

"Проникнувши на п'ять миль на українську територію, найзахідніші російські війська опинилися по суті на самоті та далеко від основних ліній постачання. Вони вразливі. Якщо українським військам вдасться заморити їх голодом до того, як російські підкріплення розширять виступ і зміцнять логістику, росіяни можуть програти цей бій", - пише Forbes.

Хоча такий оптимістичний результат можливий, однак реалістичнішим видається варіант, за якого ЗСУ спробують з боєм відступити на захід, вважає Forbes.

Нагадаємо, 27 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного. Там наразі тривають важкі бої.

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