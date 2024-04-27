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Новини Війна
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Росіяни перекидають підкріплення під Очеретине, українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами, - Forbes

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Становище виснажених українських бригад у районі Очеретиного відчайдушне. Те, що українці втратять кілька сіл навколо осі в цьому районі, - це очевидний факт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Через шість днів після прориву українських позицій на захід від Авдіївки російські бригади і полки повільно розширюють свій прорив – ножову рану глибиною в п’ять миль, що занурюється в українську територію, вістря якої впирається в село Очеретине. Становище виснажених українських бригад у цьому районі відчайдушне. Можна з упевненістю сказати, що українці втратять кілька сіл навколо осі Очеретине", - йдеться в матеріалі.

Журналісти Forbes зазначають, що реальну небезпеку становить ситуація, за якої у ЗСУ не залишиться іншого вибору, окрім як скоротити втрати, відступити на кілька кілометрів на захід і знову закріпитися на новій оборонній лінії.

"Цей відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території й змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації. Гірше того, відступ – якщо його буде виконано погано – надасть росіянам можливість подвоїти локальні атаки і домогтися другого, третього або четвертого прориву, який, подібно до ланцюгової реакції, може спровокувати більш масштабний український колапс", – ідеться у статті.

Російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців

Російське командування перекинуло на вихідні позиції 15-ту і 74-ту мотострілецькі бригади, а також частини 90-ї танкової дивізії і спецназ. Їм протистоять щонайменше сім українських бригад і окремий батальйон: 23-тя, 25-та, 47-та, 100-та і 115-та механізовані бригади, 25-та повітряно-штурмова бригада, 3-тя штурмова бригада і 425-й штурмовий батальйон. Зазвичай бригади розгортають по одному батальйону за раз. Таким чином, російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення, на Авдіївському та Лиманському напрямках відбито 36 ворожих атак, - Генштаб ЗСУ

Оборонятися легше, ніж атакувати, навіть якщо той, хто атакує, має перевагу у вогневій потужності, тому росіяни не гарантовано виграють битву і змусять українців відступити, зазначає видання.

"Проникнувши на п'ять миль на українську територію, найзахідніші російські війська опинилися по суті на самоті та далеко від основних ліній постачання. Вони вразливі. Якщо українським військам вдасться заморити їх голодом до того, як російські підкріплення розширять виступ і зміцнять логістику, росіяни можуть програти цей бій", - пише Forbes.

Хоча такий оптимістичний результат можливий, однак реалістичнішим видається варіант, за якого ЗСУ спробують з боєм відступити на захід, вважає Forbes.

Нагадаємо, 27 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного. Там наразі тривають важкі бої.

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Автор: 

Forbes (160) Донецька область (8308) бойові дії (3681)


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Топ коментарі
+42
Сирський там не даремно !
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27.04.2024 20:12
+39
Це все результат , якого домоглося бидло в 2019 -му.
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27.04.2024 20:37
+29
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27.04.2024 21:50
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Це і є прямим наслідком, продуманої руйнації Зеленським, командування Сил оборони України, під керівництвом Залужного і команди!!
Тепер, за його Оманські дії, «ГЕРОЇЧНО», боронять територію, Захисники України!
Повісити, за такі рішення, гниду СРАТЬєха, мало…
Єрмак, рулить в Україні, як і в Омані …
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28.04.2024 12:08 Відповісти
Отак от воно без Залужного
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28.04.2024 13:52 Відповісти
Тахєрзними, тими селами, ми втрачаємо кращих людей, досвідчених воїв, батьків, синів, братів, чоловіків. Правда, не знаю, що робити, сам вже не подужаю, за мене син воює.
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28.04.2024 17:56 Відповісти
залужний, знаючи, шо зеленский та дермак готують останній етап Оманських домовленностей - просто з'ї ся з України - знаючи хто йьому віддав наказ - розмінувати, та пустити колони рашистів, тисячі всього.
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28.04.2024 18:16 Відповісти
Поток сознания. Кто куда сье? Что ты несешь
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28.04.2024 18:49 Відповісти
Де дівся залужний - який по, якомусь рейтінгу, випореджав зеленского - хоча він, залужний ніколи не поєцінував себе, як претиндента на пост президента України - це все рашистська операція, під егідою презедента України - зеленского - вбивати якомого більше українців, котри без цього їба...нутого закону про демобілізацію вже давно на фронті.
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28.04.2024 19:58 Відповісти
СРАТЬєх Оманський, зробив ОСОБИСТО прутіну подарунок, разом з ОПУ!!
Єрмак, не дарма ЙОГО, на Залужного нацьковував…. Подібна діяльність, була в агента Бакая (керівника ДУС часів кучми щодо проведення ним, дивних схем розрахунків України за газ московії, оплатою крилатими ракетами та літаками стратегічної авіації (з Узину+Полтави+ …)…
Бакай, після цього, спокійно виїхав на московію, де прутін, ОСОБИСТО, вручив йому паспорт з куркою! Деркач-старий, тоді очолював СБУ …
Табачник і литвин(«дивним чином» кадровики з СБУ, злампічили йому незаконно, пальковника звання…), можуть про це пояснити лупаючи очима, як і під час протягування у ВРУ, отих Харьківських угод-зрад…
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28.04.2024 22:02 Відповісти
«Безкрайня колона» НАТО пре в Україну. Допомога близько:

https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ

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29.04.2024 02:10 Відповісти
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