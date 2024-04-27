Россияне перебрасывают подкрепление под Очеретино, украинские бригады с трудом удерживают оборонные позиции под непрерывными обстрелами, - Forbes

Положение истощенных украинских бригад в районе Очеретино отчаянное. То, что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси в этом районе – это очевидный факт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Через шесть дней после прорыва украинских позиций к западу от Авдеевки российские бригады и полки медленно расширяют свой прорыв – ножевую рану глубиной в пять миль, погружающуюся в украинскую территорию, острие которой упирается в село Очеретино. Положение истощенных украинских бригад в этом районе отчаянное. Можно с уверенностью сказать, что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси Очеретино", - говорится в материале.

Журналисты Forbes отмечают, что реальную опасность представляет ситуация, при которой у ВСУ не останется иного выбора, кроме как сократить потери, отступить на несколько километров к западу и снова закрепиться на новой оборонной линии.

"Это отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории и заставить сотни мирных жителей бежать или смириться с тем, что они будут жить в условиях жестокой оккупации. Хуже того, отступление – если оно будет выполнено плохо – предоставит россиянам возможность удвоить локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более масштабный украинский коллапс", – говорится в статье.

Российские оккупанты насчитывают более 10 000 военнослужащих, которым противостоят только 3 000 украинцев

Российское командование перебросило на исходные позиции 15-ю и 74-ю мотострелковые бригады, а также части 90-й танковой дивизии и спецназ. Им противостоят по меньшей мере семь украинских бригад и отдельный батальон: 23-я, 25-я, 47-я, 100-я и 115-я механизированные бригады, 25-я воздушно-штурмовая бригада, 3-я штурмовая бригада и 425-й батальон. Обычно бригады разворачивают по одному батальону за раз. Таким образом, российские оккупанты насчитывают более 10 000 военнослужащих, которым противостоят только 3 000 украинцев.

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Обороняться легче, чем атаковать, даже если атакующий имеет преимущество в огневой мощи, поэтому россияне не гарантированно выиграют битву и заставят украинцев отступить, отмечает издание.

"Проникнув на пять миль на украинскую территорию, самые западные российские войска оказались по сути в одиночестве и вдали от основных линий снабжения. Они уязвимы. Если украинским войскам удастся уморить их голодом до того, как российские подкрепления расширят выступ и укрепят логистику, россияне могут проиграть это сражение", - пишет Forbes.

Хотя такой оптимистический результат возможен, однако более реалистичным представляется вариант, при котором ВСУ попытаются с боем отступить на запад, считает Forbes.

Напомним, 27 апреля спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны контролируют две трети Очеретиного. Там продолжаются тяжелые бои.

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