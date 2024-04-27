В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение, на Авдеевском и Лиманском направлениях отражены 36 вражеских атак, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 794-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелечье, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хриновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Ивановское, Клещиевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожеланное и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.