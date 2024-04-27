В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение, на Авдеевском и Лиманском направлениях отражены 36 вражеских атак, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 794-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения.
Обстрелы Украины
В общем враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелечье, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хриновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении украинскими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Ивановское, Клещиевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожеланное и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
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Єрмак із Зеленським гадять в Україні, перед їх кінцем…. у травні!!