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Новости Война
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Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление, - The Economist

зсу

Украине нужно продолжать снижать и уничтожать российские боевые мощности, для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат, чтобы Россия не смогла создать более сильную армию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на военных экспертов.

Издание отмечает, что американский пакет помощи на 61 миллиард долларов может помочь Украине получить дополнительное время, если Вооруженные Силы Украины разумно используют его.

"Ведь дисбаланс в огневой мощи в течение последних месяцев уже имеет катастрофические последствия. Преимущество России в артиллерии дало поддержку для наступления ее войск. Еще хуже, что это заставило Украину отражать нападения с помощью пехоты, вооруженной гранатами и стрелковым оружием, а не собственной артиллерией. Это привело к большому количеству потерь среди украинских сил и меньшей - среди российских, чем это могло бы быть", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что остается открытым вопрос, сможет ли новая помощь полностью выровнять преимущество России в огневой мощи. С ее большими численными преимуществами и значительными нефтяными ресурсами России легче привлекать новые силы. Это может оставить Украину на заднем плане, подавляя ее возможность начать новые наступательные действия. Плюс, неопределенность относительно будущей западной помощи может остаться актуальной: после президентских и парламентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, подход Америки к Украине может внезапно измениться.

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"Человек, знакомый с планами, говорит, что Украине, вероятно, понадобится время до 2026 или 2027 года, чтобы развить серьезный наступательный потенциал. Тем временем Украине нужно будет продолжать снижать российскую боевую мощь. В стратегическом документе, опубликованном министерством обороны Эстонии в прошлом году, утверждалось, что Украине нужно будет убивать или серьезно калечить 50 000 российских военных каждые шесть месяцев, чтобы не дать России создать более сильную армию. ВСУ также нужно будет продолжать наносить удары большой дальности по Крыму, Черноморскому флоту и российским авиабазам, что, в свою очередь, потребует стабильных поставок ракет большой дальности, потому что Украина сейчас имеет относительно небольшой запас британских и французских крылатых ракет", - говорится в материале The Economist.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления. Но для этого необходимо оружие.

Автор: 

боевые действия (3926) ВСУ (6543) контрнаступление (351)


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Топ комментарии
+19
Здали теріторії блискавично, а тепер десятиріччами будуть хлопці та дівчата свої життя класти за той сраний асфальт та за розмінування для "нашіх людей"
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26.04.2024 12:30
+15
Якщо б цих експертів їпли раком за кожний тупий прогноз, вони б швидко поміняли професію.
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26.04.2024 12:23
+9
Неправда, Буданов ещё прошлой осенью купался в Ялте.
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26.04.2024 12:22
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Спасибо КЭП.
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26.04.2024 12:20 Ответить
Спасибо генералу-иконе
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26.04.2024 12:24 Ответить
Це ти про буданова ?
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26.04.2024 13:16 Ответить
Неправда, Буданов ещё прошлой осенью купался в Ялте.
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26.04.2024 12:22 Ответить
Якщо б цих експертів їпли раком за кожний тупий прогноз, вони б швидко поміняли професію.
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26.04.2024 12:23 Ответить
Треба знищувати по 10'000 рабссіян щомісяця, але обов'язково вилами й без прикриття ППО і не на території рабсісі, а обов'язково саме тут , поближче до Дніпра…

Бо інакше ж ІКС-калація у Бьорнса станеться…
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26.04.2024 13:19 Ответить
2027 ... - це пишуть на заході ...
Кацапи кажуть про 2030 ...
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26.04.2024 12:29 Ответить
Здали теріторії блискавично, а тепер десятиріччами будуть хлопці та дівчата свої життя класти за той сраний асфальт та за розмінування для "нашіх людей"
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26.04.2024 12:30 Ответить
Горить в пекли зе- твари
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26.04.2024 12:42 Ответить
о, зелене чмо знайшло винних
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26.04.2024 13:56 Ответить
О! І кого ти знайшов винним?
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30.04.2024 08:57 Ответить
Дякуймо за це Залужному та західним партнерам, які до останнього зберігало ембарго на постачання зброї в Україну та створювали дебільні концепції "стримування" та "деескалації".
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30.04.2024 10:33 Ответить
А кофэ в Крыму ???!
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26.04.2024 12:30 Ответить
ці всі плани злила ЗЕбанда ще на початку 2023-го....

все по-плану...по-оманському плану...
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26.04.2024 15:14 Ответить
При такій інтенсивності боїв та нестачі зброї, техніки та *********** через декілька років вже не буде кому воювати, а про наступ навіть не може й мови.
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26.04.2024 12:33 Ответить
Не плач, обісранцю - пуйло тебе врятує.
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26.04.2024 12:34 Ответить
Маєш дурне ляпнути - краще мовчи.
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26.04.2024 13:00 Ответить
Українці ще переляканого обісранця не питали, що їм робити у власній хаті. ))
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26.04.2024 13:56 Ответить
Під керівництвом Сцанича ми можемо чекати десятиріччя. Головне не розгойдувати човен. Благослови Боже його на вічне царствієм.
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26.04.2024 12:33 Ответить
тому що рашкє майже весь світ допомагає й нафту-газ купують й ще багато чого... й технології продають разом з мікросхемами й Китай й інші країни... та ніяк не засуджують ні на якому майданчику... мир давно відійшов від захисту якихось там цінностей, натомість почав цінувати тільки вигоду та власний комфорт..., а це рашка вміє продавати...
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26.04.2024 12:36 Ответить
Ніколи світ не захищав ніяких цінностей.Не було такого.
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26.04.2024 13:27 Ответить
Було за президента https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html Рейгана "Мир завдяки силі"

Зараз республіканці https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text прийняли закон H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
в пресі його назвали закон про тік-ток, щоб американці не робили асоціацій
Для України там цілий розділ:
ЗАКОН ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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26.04.2024 15:18 Ответить
За демократа Обами міжнародні інституції почали розвалюватися
внески країн до НАТО скорочуватись
виникати міжнародні конфлікти
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26.04.2024 15:21 Ответить
то якщо не палити НПЗ параші, не розхерачити всі станції по Волзі та не залишити центральну росію в повній сраці, то ніякого контрнаступу не буде взагалі..
писдить про якийсь наступ і сам каже що ***** переважає у всьому, ***** що є на війні..
бпла, снаряди, ракети, літаки, ос склад, нафта...
він про що???
чи якби блиснути мозгами???
самі ж суки не дозволяєте бити по потужностях орків....
дурдом!!!
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26.04.2024 12:37 Ответить
Кожний суслік агроном ©️
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26.04.2024 12:48 Ответить
Та нічього всебуде добре.Ще трохи зомбомаріфону,відосиків і будемо на Уральских горах смажити шішликі на майські праздникки.Ну хуже не биде.
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26.04.2024 12:53 Ответить
Які на х"й декілька років?Армія на межі ,суспільство на межі вибуху ось ось репне.25 рік не закінчиться війна буде таких соціальний бабах в армії і в народі що мало не покажеться.
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26.04.2024 12:57 Ответить
Ми маємо зосередитись на виробництві вітчизняної далекобійної зброї та бк. Ми в цьому суттєво недопрацьовуємо. Тобто маємо величезні незадіяні ресурси. От якось, зокрема, дуже вкурвлює той факт що станом на 2022 ми мали 57 спецназів різних відомств, де здоровенні мужики 8 років тренувалися і вчилися диверсійній справі. Де диверсії? Кацапи мають буквально зануритись в епоху техногенних катастроф!!! Там багато що вже розвалюється і потрібно лише "трошки підштовхути" і почне валитися...
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26.04.2024 12:59 Ответить
1500+ - знищених орків і вони будуть невстигати
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26.04.2024 12:59 Ответить
поки не маємо лідера , тому будемо просідати це арифметика , мій прогноз лідер державник українець не повʼязаний з олігархатом зʼявиться вибухово за 2-3 роки Для цього насправді умови складаються і після цього почнуться вірні державницькі рішення і наша перемога буде років за 10-20
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26.04.2024 13:03 Ответить
В Україні до чого часу зруйнують ще більше всього і жити тут буде нестерпно.Це не врахував ще втрати на війні.Не буде з України Афганістан.
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26.04.2024 13:25 Ответить
Таке враження.що українці не помирають на війні.Москалі ж також багато відео викладають,де наші українці гинуть.
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26.04.2024 13:29 Ответить
Уже 25 лет как закрылись ПТУ и техникумы что принадлежали предприятиям ВПК. Почти все заводы либо стоят либо разбиты в эти годы. О каком производстве для обороны идёт речь? Да нет рабсилы профессиональной, пенсы от 70 лет остались! Ребята октябрята, думаем до утра. Напоминаю опять--- до зимы осталось 5 месяцев и 15 дней. Отопительный сезон!
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26.04.2024 13:50 Ответить
Звідки тому оглядачу знати? Він що, має реальні дані? Це більше про внутрішне відчуття писаки ніж про життя.
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26.04.2024 14:11 Ответить
рос. диктатор ще 2022 р. ухвалив стратегію на довгу ресурсну війну яка може тривати десятеріччами, наразі у мордорі виходять на обсяги виробництва які дозволяють їм відкладати деякі запаси на склади, поки Захід обмежено допомогає ненадаючи далекобійні ракетні системи ці запаси будуть рости та надихати путін-фюрера на розширення війни.
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26.04.2024 14:36 Ответить
Всі ці завивання розраховані на слабких духом сцикунів-ухилянтів. Уже ці ж самі поци давали 3 дні Україні в лютому 2022р. За кораблем разом з орківськими троляками, які зараз почнуть кидати гімно на вентилятор в коментах.
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26.04.2024 15:16 Ответить
"Економміст", краще пиши про економіку.
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26.04.2024 15:17 Ответить
 
 