Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление, - The Economist

Украине нужно продолжать снижать и уничтожать российские боевые мощности, для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат, чтобы Россия не смогла создать более сильную армию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на военных экспертов.

Издание отмечает, что американский пакет помощи на 61 миллиард долларов может помочь Украине получить дополнительное время, если Вооруженные Силы Украины разумно используют его.

"Ведь дисбаланс в огневой мощи в течение последних месяцев уже имеет катастрофические последствия. Преимущество России в артиллерии дало поддержку для наступления ее войск. Еще хуже, что это заставило Украину отражать нападения с помощью пехоты, вооруженной гранатами и стрелковым оружием, а не собственной артиллерией. Это привело к большому количеству потерь среди украинских сил и меньшей - среди российских, чем это могло бы быть", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что остается открытым вопрос, сможет ли новая помощь полностью выровнять преимущество России в огневой мощи. С ее большими численными преимуществами и значительными нефтяными ресурсами России легче привлекать новые силы. Это может оставить Украину на заднем плане, подавляя ее возможность начать новые наступательные действия. Плюс, неопределенность относительно будущей западной помощи может остаться актуальной: после президентских и парламентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, подход Америки к Украине может внезапно измениться.

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"Человек, знакомый с планами, говорит, что Украине, вероятно, понадобится время до 2026 или 2027 года, чтобы развить серьезный наступательный потенциал. Тем временем Украине нужно будет продолжать снижать российскую боевую мощь. В стратегическом документе, опубликованном министерством обороны Эстонии в прошлом году, утверждалось, что Украине нужно будет убивать или серьезно калечить 50 000 российских военных каждые шесть месяцев, чтобы не дать России создать более сильную армию. ВСУ также нужно будет продолжать наносить удары большой дальности по Крыму, Черноморскому флоту и российским авиабазам, что, в свою очередь, потребует стабильных поставок ракет большой дальности, потому что Украина сейчас имеет относительно небольшой запас британских и французских крылатых ракет", - говорится в материале The Economist.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления. Но для этого необходимо оружие.