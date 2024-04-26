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Новини Війна
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Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ, - The Economist

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Україні потрібно продовжувати знижувати та знищувати російські бойові потужності, для цього необхідно ліквідувати кожні півроку 50 тисяч російських солдатів, щоб Росія не змогла створити сильнішу армію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на військових експертів.

Видання зазначає, що американський пакет допомоги на 61 мільярд доларів може допомогти Україні отримати додатковий час, якщо Збройні Сили України розумно використають його.

"Адже дисбаланс у вогневій потужності протягом останніх місяців вже має катастрофічні наслідки. Перевага Росії в артилерії дала підтримку для наступу її військ. Ще гірше, що це змусило Україну відбивати напади за допомогою піхоти, озброєної гранатами та стрілецькою зброєю, а не власною артилерією. Це призвело до великої кількості втрат серед українських сил та меншої - серед російських, ніж це могло б бути", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що залишається відкритиим питання, чи зможе нова допомога повністю вирівняти перевагу Росії у вогневій потужності.  З її великими чисельними перевагами і значними нафтовими ресурсами Росії легше залучати нові сили. Це може залишити Україну на задньому плані, пригнічуючи її можливість розпочати нові наступальні дії. Плюс, невизначеність щодо майбутньої західної допомоги може лишитися актуальною: після президентських і парламентських виборів у США, що відбудуться в листопаді, підхід Америки до України може раптово змінитися.

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"Людина, знайома з планами, каже, що Україні, ймовірно, знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб розвинути серйозний наступальний потенціал. Тим часом Україні потрібно буде продовжувати знижувати російську бойову потужність. У стратегічному документі, опублікованому міністерством оборони Естонії минулого року, стверджувалося, що Україні потрібно буде вбивати або серйозно калічити 50 000 російських військових кожні шість місяців, щоб не дати Росії створити сильнішу армію. ЗСУ також потрібно буде продовжувати наносити удари великої дальності по Криму, Чорноморському флоту та російським авіабазам, що, у свою чергу, вимагатиме стабільних поставок ракет великої дальності, бо Україна зараз має відносно невеликий запас британських і французьких крилатих ракет", - йдеться у матеріалі The Economist.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила план нового контрнаступу. Але для цього необхідна зброя.

Автор: 

бойові дії (3681) ЗСУ (7496) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+19
Здали теріторії блискавично, а тепер десятиріччами будуть хлопці та дівчата свої життя класти за той сраний асфальт та за розмінування для "нашіх людей"
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26.04.2024 12:30
+15
Якщо б цих експертів їпли раком за кожний тупий прогноз, вони б швидко поміняли професію.
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26.04.2024 12:23
+9
Неправда, Буданов ещё прошлой осенью купался в Ялте.
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26.04.2024 12:22
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Спасибо КЭП.
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26.04.2024 12:20 Відповісти
Спасибо генералу-иконе
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26.04.2024 12:24 Відповісти
Це ти про буданова ?
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26.04.2024 13:16 Відповісти
Неправда, Буданов ещё прошлой осенью купался в Ялте.
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26.04.2024 12:22 Відповісти
Якщо б цих експертів їпли раком за кожний тупий прогноз, вони б швидко поміняли професію.
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26.04.2024 12:23 Відповісти
Треба знищувати по 10'000 рабссіян щомісяця, але обов'язково вилами й без прикриття ППО і не на території рабсісі, а обов'язково саме тут , поближче до Дніпра…

Бо інакше ж ІКС-калація у Бьорнса станеться…
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26.04.2024 13:19 Відповісти
2027 ... - це пишуть на заході ...
Кацапи кажуть про 2030 ...
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26.04.2024 12:29 Відповісти
Здали теріторії блискавично, а тепер десятиріччами будуть хлопці та дівчата свої життя класти за той сраний асфальт та за розмінування для "нашіх людей"
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26.04.2024 12:30 Відповісти
Горить в пекли зе- твари
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26.04.2024 12:42 Відповісти
о, зелене чмо знайшло винних
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26.04.2024 13:56 Відповісти
О! І кого ти знайшов винним?
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30.04.2024 08:57 Відповісти
Дякуймо за це Залужному та західним партнерам, які до останнього зберігало ембарго на постачання зброї в Україну та створювали дебільні концепції "стримування" та "деескалації".
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30.04.2024 10:33 Відповісти
А кофэ в Крыму ???!
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26.04.2024 12:30 Відповісти
ці всі плани злила ЗЕбанда ще на початку 2023-го....

все по-плану...по-оманському плану...
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26.04.2024 15:14 Відповісти
При такій інтенсивності боїв та нестачі зброї, техніки та *********** через декілька років вже не буде кому воювати, а про наступ навіть не може й мови.
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26.04.2024 12:33 Відповісти
Не плач, обісранцю - пуйло тебе врятує.
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26.04.2024 12:34 Відповісти
Маєш дурне ляпнути - краще мовчи.
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26.04.2024 13:00 Відповісти
Українці ще переляканого обісранця не питали, що їм робити у власній хаті. ))
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26.04.2024 13:56 Відповісти
Під керівництвом Сцанича ми можемо чекати десятиріччя. Головне не розгойдувати човен. Благослови Боже його на вічне царствієм.
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26.04.2024 12:33 Відповісти
тому що рашкє майже весь світ допомагає й нафту-газ купують й ще багато чого... й технології продають разом з мікросхемами й Китай й інші країни... та ніяк не засуджують ні на якому майданчику... мир давно відійшов від захисту якихось там цінностей, натомість почав цінувати тільки вигоду та власний комфорт..., а це рашка вміє продавати...
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26.04.2024 12:36 Відповісти
Ніколи світ не захищав ніяких цінностей.Не було такого.
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26.04.2024 13:27 Відповісти
Було за президента https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html Рейгана "Мир завдяки силі"

Зараз республіканці https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text прийняли закон H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
в пресі його назвали закон про тік-ток, щоб американці не робили асоціацій
Для України там цілий розділ:
ЗАКОН ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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26.04.2024 15:18 Відповісти
За демократа Обами міжнародні інституції почали розвалюватися
внески країн до НАТО скорочуватись
виникати міжнародні конфлікти
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26.04.2024 15:21 Відповісти
то якщо не палити НПЗ параші, не розхерачити всі станції по Волзі та не залишити центральну росію в повній сраці, то ніякого контрнаступу не буде взагалі..
писдить про якийсь наступ і сам каже що ***** переважає у всьому, ***** що є на війні..
бпла, снаряди, ракети, літаки, ос склад, нафта...
він про що???
чи якби блиснути мозгами???
самі ж суки не дозволяєте бити по потужностях орків....
дурдом!!!
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26.04.2024 12:37 Відповісти
Кожний суслік агроном ©️
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26.04.2024 12:48 Відповісти
Та нічього всебуде добре.Ще трохи зомбомаріфону,відосиків і будемо на Уральских горах смажити шішликі на майські праздникки.Ну хуже не биде.
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26.04.2024 12:53 Відповісти
Які на х"й декілька років?Армія на межі ,суспільство на межі вибуху ось ось репне.25 рік не закінчиться війна буде таких соціальний бабах в армії і в народі що мало не покажеться.
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26.04.2024 12:57 Відповісти
Ми маємо зосередитись на виробництві вітчизняної далекобійної зброї та бк. Ми в цьому суттєво недопрацьовуємо. Тобто маємо величезні незадіяні ресурси. От якось, зокрема, дуже вкурвлює той факт що станом на 2022 ми мали 57 спецназів різних відомств, де здоровенні мужики 8 років тренувалися і вчилися диверсійній справі. Де диверсії? Кацапи мають буквально зануритись в епоху техногенних катастроф!!! Там багато що вже розвалюється і потрібно лише "трошки підштовхути" і почне валитися...
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26.04.2024 12:59 Відповісти
1500+ - знищених орків і вони будуть невстигати
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26.04.2024 12:59 Відповісти
поки не маємо лідера , тому будемо просідати це арифметика , мій прогноз лідер державник українець не повʼязаний з олігархатом зʼявиться вибухово за 2-3 роки Для цього насправді умови складаються і після цього почнуться вірні державницькі рішення і наша перемога буде років за 10-20
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26.04.2024 13:03 Відповісти
В Україні до чого часу зруйнують ще більше всього і жити тут буде нестерпно.Це не врахував ще втрати на війні.Не буде з України Афганістан.
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26.04.2024 13:25 Відповісти
Таке враження.що українці не помирають на війні.Москалі ж також багато відео викладають,де наші українці гинуть.
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26.04.2024 13:29 Відповісти
Уже 25 лет как закрылись ПТУ и техникумы что принадлежали предприятиям ВПК. Почти все заводы либо стоят либо разбиты в эти годы. О каком производстве для обороны идёт речь? Да нет рабсилы профессиональной, пенсы от 70 лет остались! Ребята октябрята, думаем до утра. Напоминаю опять--- до зимы осталось 5 месяцев и 15 дней. Отопительный сезон!
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26.04.2024 13:50 Відповісти
Звідки тому оглядачу знати? Він що, має реальні дані? Це більше про внутрішне відчуття писаки ніж про життя.
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26.04.2024 14:11 Відповісти
рос. диктатор ще 2022 р. ухвалив стратегію на довгу ресурсну війну яка може тривати десятеріччами, наразі у мордорі виходять на обсяги виробництва які дозволяють їм відкладати деякі запаси на склади, поки Захід обмежено допомогає ненадаючи далекобійні ракетні системи ці запаси будуть рости та надихати путін-фюрера на розширення війни.
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26.04.2024 14:36 Відповісти
Всі ці завивання розраховані на слабких духом сцикунів-ухилянтів. Уже ці ж самі поци давали 3 дні Україні в лютому 2022р. За кораблем разом з орківськими троляками, які зараз почнуть кидати гімно на вентилятор в коментах.
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26.04.2024 15:16 Відповісти
"Економміст", краще пиши про економіку.
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26.04.2024 15:17 Відповісти
 
 