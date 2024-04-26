Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ, - The Economist

Україні потрібно продовжувати знижувати та знищувати російські бойові потужності, для цього необхідно ліквідувати кожні півроку 50 тисяч російських солдатів, щоб Росія не змогла створити сильнішу армію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на військових експертів.

Видання зазначає, що американський пакет допомоги на 61 мільярд доларів може допомогти Україні отримати додатковий час, якщо Збройні Сили України розумно використають його.

"Адже дисбаланс у вогневій потужності протягом останніх місяців вже має катастрофічні наслідки. Перевага Росії в артилерії дала підтримку для наступу її військ. Ще гірше, що це змусило Україну відбивати напади за допомогою піхоти, озброєної гранатами та стрілецькою зброєю, а не власною артилерією. Це призвело до великої кількості втрат серед українських сил та меншої - серед російських, ніж це могло б бути", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що залишається відкритиим питання, чи зможе нова допомога повністю вирівняти перевагу Росії у вогневій потужності. З її великими чисельними перевагами і значними нафтовими ресурсами Росії легше залучати нові сили. Це може залишити Україну на задньому плані, пригнічуючи її можливість розпочати нові наступальні дії. Плюс, невизначеність щодо майбутньої західної допомоги може лишитися актуальною: після президентських і парламентських виборів у США, що відбудуться в листопаді, підхід Америки до України може раптово змінитися.

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"Людина, знайома з планами, каже, що Україні, ймовірно, знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб розвинути серйозний наступальний потенціал. Тим часом Україні потрібно буде продовжувати знижувати російську бойову потужність. У стратегічному документі, опублікованому міністерством оборони Естонії минулого року, стверджувалося, що Україні потрібно буде вбивати або серйозно калічити 50 000 російських військових кожні шість місяців, щоб не дати Росії створити сильнішу армію. ЗСУ також потрібно буде продовжувати наносити удари великої дальності по Криму, Чорноморському флоту та російським авіабазам, що, у свою чергу, вимагатиме стабільних поставок ракет великої дальності, бо Україна зараз має відносно невеликий запас британських і французьких крилатих ракет", - йдеться у матеріалі The Economist.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила план нового контрнаступу. Але для цього необхідна зброя.