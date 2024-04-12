Україна обіцяє наступного року розпочати новий наступ, - Le Figaro
Для цього українська влада просить міжнародних партнерів "допомогти протриматися на війні у 2024 році".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro з посиланням на французького чиновника.
Зазначається, що Україна зацікавлена в наземному зенітно-ракетному комплексі середньої дальності (Sampt), який Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників, зокрема й ракет до неї. Проте, на думку журналістів, для того, щоб вистояти, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій.
Міністр оборони Ллойд Остін стверджує, що було б краще "атакувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на боротьбу, що триває", замість того, щоб бомбити російську енергетичну інфраструктуру.
"Щоб послабити свого супротивника, Україна вже кілька тижнів завдає ударів по стратегічних об'єктах. Було уражено більше десятка нафтопереробних заводів. Але для Вашингтона ці операції не матимуть жодного впливу на війну і загрожують всьому енергетичному ринку", – йдеться в статті.
Французьке військове джерело вважає, що "переможе той, хто першим мобілізується". Але обидві сторони неохоче йдуть на цей крок.
"В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, якій, схоже, не видно кінця, навіть якщо ставки життєво важливі. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію", – пишуть журналісти.
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Скільки ішакєдів ним вже збито?
а от, як що б, то ді, канєшна.
сирскій сказав: єсть!
так от для чого закон і команда вигрібати всіх, окрім бродячого цирку.
У Залужного була інша думка, очевидно, неправильна, раз зняли.
Чи втілив хотілки ухилянтів Сирський?
http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ "Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (адреса у м. Кривий Ріг), стверджується в документі. "Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував".
Відео з регочучим Зеленським скинути?
І чому пану не повернутись з Польщі в Україну, якщо є бажання не гаяти час?
https://www.youtube.com/watch?v=UmemTxbz3yo
То, чому ви не в Україні?
Зеленський же попередив Світ, - там ЧИСТО… Які там думки…
Хіба що Зе в першій шерензі, тоді варто спробувати.
А так, як минулого разу, для списання мільярдів доларів то пішов він нах..
Я думаю зелені підуть науй наступного року. Можливо ще цього
можливо там є якась корупція в сша, через виділення грошей на воєнні закази.
тому й трамп критикує. каже, що це буде безкінечне щорічне вливання грошей в україну. каже байдену "ти вже 2 роки туди гроші вливаєш, де результати?"