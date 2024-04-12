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Новини Війна
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Україна обіцяє наступного року розпочати новий наступ, - Le Figaro

зсу

Для цього українська влада просить міжнародних партнерів "допомогти протриматися на війні у 2024 році".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro з посиланням на французького чиновника.

Зазначається, що Україна зацікавлена в наземному зенітно-ракетному комплексі середньої дальності (Sampt), який Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників, зокрема й ракет до неї. Проте, на думку журналістів, для того, щоб вистояти, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій.

Міністр оборони Ллойд Остін стверджує, що було б краще "атакувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на боротьбу, що триває", замість того, щоб бомбити російську енергетичну інфраструктуру.

"Щоб послабити свого супротивника, Україна вже кілька тижнів завдає ударів по стратегічних об'єктах. Було уражено більше десятка нафтопереробних заводів. Але для Вашингтона ці операції не матимуть жодного впливу на війну і загрожують всьому енергетичному ринку", – йдеться в статті.

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Французьке військове джерело вважає, що "переможе той, хто першим мобілізується". Але обидві сторони неохоче йдуть на цей крок.

"В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, якій, схоже, не видно кінця, навіть якщо ставки життєво важливі. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію", – пишуть журналісти.

Автор: 

Україна (5887) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+23
Головне собі на пісюна не наступіть коли наступатимете. Бо з минулого наступу орієнтовано що було відбито, те вже втрачено в інших місцях. Замість того щоб оборонні лінії капітальні будувати і налагоджувати виробництво снарядів, вони в контрнаступи голими руками ходять під арту, КАБи і дрони... ідіоти. А потім дивуються чому ніхто не йде у військо.
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12.04.2024 10:18
+14
зе!лідор сказав: надо!
сирскій сказав: єсть!

так от для чого закон і команда вигрібати всіх, окрім бродячого цирку.
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12.04.2024 10:14
+10
Багато вже хто писав про помилковість заяв про "вплив" ударів по рашистських НПЗ для світової торгівлі нафтопродуктами, бо частка московських нафтопродуктів на світовому ринку мізерна і може бути легко заміщена іншими країнами-виробниками, і до того ж зменшення переробки нафти у Московії (т.з. "роССії") лише примушує її продавати більше нафти замість готової продукції, що може призвести лише до зменшення, а не збільшення світових цін на неї! І дивно вважати що під час війни нафтопродукти не є складовою забезпечення окупаційних військ та дефіцит дизельного палива, бензину, керосину "не вплине" на її здатність воювати! Все це блеф і брехня!!!
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12.04.2024 10:24
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Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників
Скільки ішакєдів ним вже збито?
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12.04.2024 10:14 Відповісти
ну, то ж не навмисно. і вони далі полетіли на українців. тобто, пронесло.
а от, як що б, то ді, канєшна.
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12.04.2024 10:16 Відповісти
зе!лідор сказав: надо!
сирскій сказав: єсть!

так от для чого закон і команда вигрібати всіх, окрім бродячого цирку.
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12.04.2024 10:14 Відповісти
Думаю що ще й цього року Україна перейде у наступ, тому що немає сенсу гаяти час!
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12.04.2024 10:17 Відповісти
Думаєте ну просто як наша Найвеличніший.
У Залужного була інша думка, очевидно, неправильна, раз зняли.
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12.04.2024 10:18 Відповісти
Просто не тієї національності...
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12.04.2024 10:37 Відповісти
Не зміг виконати хотілки ухилянтів. Чого ж хотіли ухилянти і що вони зробили для втілення своїх хотілок?
Чи втілив хотілки ухилянтів Сирський?
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12.04.2024 10:55 Відповісти
Яких ухилянтів? В Україні загальновибраний президент Зеленський!
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12.04.2024 11:01 Відповісти
Що значить "загальновибраний"? Зеленського обрали 100% виборців?

http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ "Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (адреса у м. Кривий Ріг), стверджується в документі. "Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував".
Відео з регочучим Зеленським скинути?
І чому пану не повернутись з Польщі в Україну, якщо є бажання не гаяти час?
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12.04.2024 12:44 Відповісти
ТаВиШо? Зеленський- кремлівська провокація? Як скажете.
https://www.youtube.com/watch?v=UmemTxbz3yo

То, чому ви не в Україні?
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12.04.2024 13:19 Відповісти
Бо я громадянин Польщі та проживаю в Польщі, але підтримую Україну та президента Зеленського!
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12.04.2024 14:02 Відповісти
Раз`сняю правописание от агрохимии: дэти, слово Севастопол пышеца с мягким знаком, слово Стамбуль - бэз, как и слово Найвэлычнишый пышеца с маленькой буквы. Слово поц пышэца - с пальшой.
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12.04.2024 10:28 Відповісти
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12.04.2024 10:46 Відповісти
Та якось вже покуй на той вашингтон ...
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12.04.2024 10:17 Відповісти
Головне собі на пісюна не наступіть коли наступатимете. Бо з минулого наступу орієнтовано що було відбито, те вже втрачено в інших місцях. Замість того щоб оборонні лінії капітальні будувати і налагоджувати виробництво снарядів, вони в контрнаступи голими руками ходять під арту, КАБи і дрони... ідіоти. А потім дивуються чому ніхто не йде у військо.
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12.04.2024 10:18 Відповісти
А він в них є ? Зелені - політичні та управлінські імпотенти .
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12.04.2024 11:24 Відповісти
З математикою у вас не дуже. Зараз кацапи окуповано 18% теріторії України, максимум було біля 30%.
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12.04.2024 11:49 Відповісти
Я маю на увазі останній контрнаступ про який звизділи по телевізору пів року і дали можливість підготуватися по повній кацапам.
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12.04.2024 16:58 Відповісти
Щось подібне вже колись обіцялось.
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12.04.2024 10:18 Відповісти
Оооооооо! Вже ніхто не намагається приховати, що це надовго
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12.04.2024 10:19 Відповісти
Від пана отамана насправді вже мало що залежить. Хто платить той і заказує музику.
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12.04.2024 10:26 Відповісти
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12.04.2024 10:20 Відповісти
Ким пікаловим з лисою ******* на чолі з боневтіком?
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12.04.2024 10:21 Відповісти
а куя, у ций уйобків -БРОНЬ
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12.04.2024 10:27 Відповісти
Не поймешь, то главзеб говорит , шо уже на этот год распланировал наступ, то на следующий год. А он до того времени утрымается на своем кресле?
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12.04.2024 10:23 Відповісти
Саме в цьому й полягає його примітивний план: що довше триває війна, то спокійніше він почувається в плані тримання влади
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12.04.2024 10:24 Відповісти
Не, я намекнул на то, шо мы, независимо от главбабуина, в этом году отримаемо перемогу. Амеры такой расклад делают( к лету).
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12.04.2024 10:31 Відповісти
Боюсь та перемога багатьом вражений пропагандою може не дуже подобатися.
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12.04.2024 10:34 Відповісти
Багато вже хто писав про помилковість заяв про "вплив" ударів по рашистських НПЗ для світової торгівлі нафтопродуктами, бо частка московських нафтопродуктів на світовому ринку мізерна і може бути легко заміщена іншими країнами-виробниками, і до того ж зменшення переробки нафти у Московії (т.з. "роССії") лише примушує її продавати більше нафти замість готової продукції, що може призвести лише до зменшення, а не збільшення світових цін на неї! І дивно вважати що під час війни нафтопродукти не є складовою забезпечення окупаційних військ та дефіцит дизельного палива, бензину, керосину "не вплине" на її здатність воювати! Все це блеф і брехня!!!
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12.04.2024 10:24 Відповісти
якщо так далі піде, то америка надасть кацапам петріоти для захисту їх нпз від українських дронів
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12.04.2024 10:29 Відповісти
Пристойне видання, а слухає усіляку галіматню від помічників заступника консультанта з ОПУ єрмака і татарова!!
Зеленський же попередив Світ, - там ЧИСТО… Які там думки…
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12.04.2024 10:27 Відповісти
Вашингтон не може виділити на зброю ті нещасті 60 млрд. РФ наростила виготовлення зброї в два-три рази, з боку "союзників" постачання зброї конкретно впало, з чим Україна має йти в контрнаступ?
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12.04.2024 10:29 Відповісти
Ну як із чим? Легіони обмеженно-придатних та інвалідів із лопатами по Кулебівськи. This is the way.
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12.04.2024 10:37 Відповісти
Вчера он кричал - "какая война,будем жрать шашлыки и оливье",сегодня он двигает картошку по карте и обещает новый контрнаступ,в победе никто не сомневается.
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12.04.2024 10:32 Відповісти
Який контрнаступ?
Хіба що Зе в першій шерензі, тоді варто спробувати.
А так, як минулого разу, для списання мільярдів доларів то пішов він нах..
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12.04.2024 10:33 Відповісти
проводьте мобілізацію , а зброї ми вам не дамо - ось заява генерала . американці не дозволяли стріляти по кацапії американською зброєю , а тепер заборонили і українською . з такими союзниками ворогів не треба , як кажуть кацапи -друг познается в беде .
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12.04.2024 10:41 Відповісти
На Париж)))??? Вы о чем?
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12.04.2024 10:42 Відповісти
Русню в Криму і на Донбасі усе одне доведеться добивати.
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12.04.2024 10:49 Відповісти
Спочатку кацапів треба спинити. А наш зеполеон вже зібрався в контрнаступ. Куди лікарі дивляться?
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12.04.2024 11:07 Відповісти
Спиняти треба вже в цьому році, а стаття про наступний.
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12.04.2024 11:08 Відповісти
Марення зеленого божевільного.
Я думаю зелені підуть науй наступного року. Можливо ще цього
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12.04.2024 10:42 Відповісти
20 травня боневтіка можно буде і до лав збройних сил призвати
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12.04.2024 10:46 Відповісти
Ось є бажання вже і Остіна послати за кораблем, шось не те несе в крайній час, скільки їх ще там таких, наче на кремлівське прохання
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12.04.2024 10:47 Відповісти
Наш хоробрий Зе-президент дуже гордий, як гірський орел! Якщо він наобіцяв західним партнерам і українцям "абсолютну перемогу", то включати "задню передачу" не зможе, він її навмисно собі зламав.......... Особисто Я не сумніваюся, що літом буде контрнаступ і для цього на Телемарафоні буде створена "красива картинка", і Зеленський точно скаже що цей контрнаступ пройде успішно і так і з року в рік і з року в рік......
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12.04.2024 10:47 Відповісти
Людей і країни не вистачить на його ідіотські ігрища. А взагалі це недорозвинутим брехливе лайно треба було тихенько придушити у 22 році, тоді був би реальний шанс на перемогу.
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12.04.2024 11:05 Відповісти
Обійцяти, це ще не означає жинитись...))) Обійцянка-цяцянка, а дурепам - радість! Чим і ким будуть контрнаступати! Вже один фелдмаршал, що за кордон з піджатим хвостом після копняка під зад від Зелі звалив, теж хизувавсвя "хероїчним" контрнаступом. Всі бачили і знають, чим він закінчився,-котлом біля Авдіївки. Де наступний котел плануємо, може під Харковим!?
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12.04.2024 10:49 Відповісти
Зєля неадекват. Який нах наступ?
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12.04.2024 10:52 Відповісти
У нього весіннє загострення "комплексу наполеона".
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12.04.2024 11:11 Відповісти
чого байден так розтягнув цю війну, чому озброєння постачається тільки щоб був парітет сил, чому сша нам рекомендує 10-річну війну.

можливо там є якась корупція в сша, через виділення грошей на воєнні закази.

тому й трамп критикує. каже, що це буде безкінечне щорічне вливання грошей в україну. каже байдену "ти вже 2 роки туди гроші вливаєш, де результати?"
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12.04.2024 10:58 Відповісти
Й*бнутий Гундос таки вирішив добити армію пошвидше. Мабуть, з Кремля малява прийшла. Імбецил з голою сракою не може оборону втримати, кацапи пруть, як таргани, а воно вирішило наступати. Аналог парагвайського дегенерата, який довоювався до знищення 90% чоловіків, і врешті решт проспав країну.
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12.04.2024 11:01 Відповісти
ну мабудь не Україна а зелені недоумки що вважають себе Україною....
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12.04.2024 11:05 Відповісти
Ну чому всі так критикують Зелю з його контрнаступом? Бригада Мукачевської тероборони проведе контрнаступ в межах Івано-Франківського котла, а Печерська бригада особливого призначення, нанесе рішучий і потужний удар по меню в Велюрі. Успіх гарантований. А коли про це яскраво розкажуть в телемарафоні (за 1632грн./хвилина), то повірять навіть бійці в Работіно, що вже казати про інших.
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12.04.2024 11:05 Відповісти
Ого, пара буковок і вже навішуєш ярлики.... Тільки от нешановна КДБ-пані Фаріон, перелогінься, та залиш свої істерики хоча б на післявоєнний час.
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12.04.2024 11:14 Відповісти
Там архистратиг, а у нас Зеполеон. Мы между этими двумя идарасами.
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12.04.2024 11:14 Відповісти
Почекайте ще Буданова. Тоді буде ясніше куди вострити лижі щоб пити каву після вдалого наступу.
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12.04.2024 11:26 Відповісти
Ви не так зрозуміли, вава підготує військо за рік і поведе його, поведе, поведе ….
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12.04.2024 11:30 Відповісти
До наступного року ще треба дожити
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12.04.2024 11:33 Відповісти
А ще треба обовьязково вказати місце і час, і почати приймати ставки.
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12.04.2024 11:39 Відповісти
Донаступаєтесь до ручки, контрнаступатори недороблені...
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12.04.2024 11:54 Відповісти
Блін... В нас повна зе-дупа. Стоїть критичне питання, як втримати кацапню. Армія практично не фінансується. *********** не вистачає навіть на підготовку мобілізованих. Всі бабулети зелені виділяють на схематози з дорогами, укріпленнями, закупками, на фінансування проектів типу "пересувний цирк", ржачні шоу, та шмарклемарафони. А Зелі знову тексти про контрнаступ підсовують. Бо праця виключно на рейтинг коксонюха.
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12.04.2024 12:48 Відповісти
Явно преследуется цель-добить Украину.Здесь хотя бы в 24 году не потерять больше территорий,а потом на захваченных территориях мобилизация в армию рф и остаётся только отбиваться!
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13.04.2024 06:55 Відповісти
 
 