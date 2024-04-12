Україна обіцяє наступного року розпочати новий наступ, - Le Figaro

Для цього українська влада просить міжнародних партнерів "допомогти протриматися на війні у 2024 році".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro з посиланням на французького чиновника.

Зазначається, що Україна зацікавлена в наземному зенітно-ракетному комплексі середньої дальності (Sampt), який Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників, зокрема й ракет до неї. Проте, на думку журналістів, для того, щоб вистояти, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій.

Міністр оборони Ллойд Остін стверджує, що було б краще "атакувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на боротьбу, що триває", замість того, щоб бомбити російську енергетичну інфраструктуру.

"Щоб послабити свого супротивника, Україна вже кілька тижнів завдає ударів по стратегічних об'єктах. Було уражено більше десятка нафтопереробних заводів. Але для Вашингтона ці операції не матимуть жодного впливу на війну і загрожують всьому енергетичному ринку", – йдеться в статті.

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Французьке військове джерело вважає, що "переможе той, хто першим мобілізується". Але обидві сторони неохоче йдуть на цей крок.

"В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, якій, схоже, не видно кінця, навіть якщо ставки життєво важливі. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію", – пишуть журналісти.