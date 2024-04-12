Украина обещает в следующем году начать новое наступление, - Le Figaro
Для этого украинские власти просят международных партнеров "помочь продержаться на войне в 2024 году".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника.
Украина заинтересована в наземном зенитно-ракетном комплексе средней дальности (Sampt), который Франция разместила в Румынии для защиты воздушного пространства союзников, в том числе и ракет к ней. Однако, по мнению журналистов, для того чтобы выстоять, Украина должна пересмотреть свои методы ведения боевых действий.
Министр обороны Ллойд Остин утверждает, что было бы лучше "атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на продолжающуюся борьбу", вместо того, чтобы бомбить российскую энергетическую инфраструктуру.
"Чтобы ослабить своего противника, Украина уже несколько недель наносит удары по стратегическим объектам. Было поражено более десятка нефтеперерабатывающих заводов. Но для Вашингтона эти операции не будут иметь никакого влияния на войну и угрожают всему энергетическому рынку", – говорится в статье.
Французский военный источник считает, что "победит тот, кто первым мобилизуется". Но обе стороны неохотно идут на этот шаг.
"В Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которой, похоже, не видно конца, даже если ставки жизненно важны. В России кремлевский режим предпочел бы избежать непопулярного решения, которое могло бы вызвать внутреннюю оппозицию", – пишут журналисты.
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Скільки ішакєдів ним вже збито?
а от, як що б, то ді, канєшна.
сирскій сказав: єсть!
так от для чого закон і команда вигрібати всіх, окрім бродячого цирку.
У Залужного була інша думка, очевидно, неправильна, раз зняли.
Чи втілив хотілки ухилянтів Сирський?
http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ "Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (адреса у м. Кривий Ріг), стверджується в документі. "Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував".
Відео з регочучим Зеленським скинути?
І чому пану не повернутись з Польщі в Україну, якщо є бажання не гаяти час?
https://www.youtube.com/watch?v=UmemTxbz3yo
То, чому ви не в Україні?
Зеленський же попередив Світ, - там ЧИСТО… Які там думки…
Хіба що Зе в першій шерензі, тоді варто спробувати.
А так, як минулого разу, для списання мільярдів доларів то пішов він нах..
Я думаю зелені підуть науй наступного року. Можливо ще цього
можливо там є якась корупція в сша, через виділення грошей на воєнні закази.
тому й трамп критикує. каже, що це буде безкінечне щорічне вливання грошей в україну. каже байдену "ти вже 2 роки туди гроші вливаєш, де результати?"