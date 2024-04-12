Украина обещает в следующем году начать новое наступление, - Le Figaro

Для этого украинские власти просят международных партнеров "помочь продержаться на войне в 2024 году".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника.

Украина заинтересована в наземном зенитно-ракетном комплексе средней дальности (Sampt), который Франция разместила в Румынии для защиты воздушного пространства союзников, в том числе и ракет к ней. Однако, по мнению журналистов, для того чтобы выстоять, Украина должна пересмотреть свои методы ведения боевых действий.

Министр обороны Ллойд Остин утверждает, что было бы лучше "атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на продолжающуюся борьбу", вместо того, чтобы бомбить российскую энергетическую инфраструктуру.

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"Чтобы ослабить своего противника, Украина уже несколько недель наносит удары по стратегическим объектам. Было поражено более десятка нефтеперерабатывающих заводов. Но для Вашингтона эти операции не будут иметь никакого влияния на войну и угрожают всему энергетическому рынку", – говорится в статье.

Французский военный источник считает, что "победит тот, кто первым мобилизуется". Но обе стороны неохотно идут на этот шаг.

"В Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которой, похоже, не видно конца, даже если ставки жизненно важны. В России кремлевский режим предпочел бы избежать непопулярного решения, которое могло бы вызвать внутреннюю оппозицию", – пишут журналисты.

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