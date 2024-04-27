Силы обороны контролируют две трети Очеретино, продолжаются тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

Часть населенного пункта Очеретино Донетчины, в которую прорвались оккупанты, находится под огневым контролем Сил обороны.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы иметь возможность прорвать нашу оборону на направлении Новобахмутовка - Очеретино, Российская Федерация там ввела дополнительные резервы - 55-ю мотострелковую бригаду ВС РФ. Сейчас две трети поселка Очеретино под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, под контролем. Противника блокировано, и принимаются меры по выбиванию его оттуда.

Он отметил, что в Соловьевом ситуация такая же – примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. По его словам, часть населенного пункта, в которую также прорвался противник, находится под нашим огневым контролем. Там также продолжаются тяжелые бои.

23 апреля сообщалось, что Силы обороны контролируют подавляющую часть с. Очеретино в Донецкой области. Ситуация там сложная. По данным ОСГВ "Хортица", Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч.

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