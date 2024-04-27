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Новости Война
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Силы обороны контролируют две трети Очеретино, продолжаются тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

очеретине

Часть населенного пункта Очеретино Донетчины, в которую прорвались оккупанты, находится под огневым контролем Сил обороны.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы иметь возможность прорвать нашу оборону на направлении Новобахмутовка - Очеретино, Российская Федерация там ввела дополнительные резервы - 55-ю мотострелковую бригаду ВС РФ. Сейчас две трети поселка Очеретино под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, под контролем. Противника блокировано, и принимаются меры по выбиванию его оттуда.

Он отметил, что в Соловьевом ситуация такая же – примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. По его словам, часть населенного пункта, в которую также прорвался противник, находится под нашим огневым контролем. Там также продолжаются тяжелые бои.

23 апреля сообщалось, что Силы обороны контролируют подавляющую часть с. Очеретино в Донецкой области. Ситуация там сложная. По данным ОСГВ "Хортица", Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч.

Читайте также: За сутки на фронте 94 боестолкновения, больше всего вражеских атак отбито на Авдеевском направлении, - Генштаб

Автор: 

ОСГВ Хортица (330) Донецкая область (9498) боевые действия (3926)


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Топ комментарии
+12
Наші вояки пишуть що Очеретино та Соловйове повністю захоплені кацапами більш того Офіцер написав що кацапи зашли в Керамік.ситуація серйозна
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27.04.2024 13:56
+10
чергова "фортеця" сирського-просирського та ЗЄлєнського

за більше ніж два роки війни не спромоглися збудувати лінію оборони
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27.04.2024 13:46
+7
не просто в обличчя, а прямо в рота сцянина ...
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27.04.2024 13:53
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чергова "фортеця" сирського-просирського та ЗЄлєнського

за більше ніж два роки війни не спромоглися збудувати лінію оборони
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27.04.2024 13:46 Ответить
Наші вояки пишуть що Очеретино та Соловйове повністю захоплені кацапами більш того Офіцер написав що кацапи зашли в Керамік.ситуація серйозна
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27.04.2024 13:56 Ответить
Хто ж бреше? Брехня може бути на любій мові: хоч на російській хоч на українській.

Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов - пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля

За два месяца боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не смогли создать устойчивую оборону под Авдеевкой. Российские войска за несколько дней вклинились на семь километров на самом опасном для ВСУ участке и, почти не встретив сопротивления, захватили поселок Очеретино. Украинское командование обнаружило себя в ситуации, когда оборона к северу от Авдеевки рассечена на две части, а бросить против российских войск на кризисном участке можно одну только потрепанную 47-ю механизированную бригаду. Под угрозой теперь вся контролируемая Украиной территория на юге и западе Донецкой области.
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Если персональная вина 115-й механизированной бригады ВСУ в поражении под Очеретино и есть, то она не отменяет объективных причин кризиса украинской обороны. Недостаток личного состава бригад и боеприпасов для артиллерии у Украины и безнаказанные удары российской авиации привели к тому, что ВСУ не могут удержать даже очень сильные позиции. Так, ВС РФ за несколько дней захватили половину города Красногоровка, который Украина готовила к обороне с 2015 года.Соседний город Марьинку российские войска штурмовали почти два года. Еще несколько месяцев держались позиции ВСУ между Марьинкой и Красногоровкой, Теперь город, подвергающийся постоянным авиаударам, может пасть за несколько недель.Возможный развал обороны ВСУ на этом участке грозит развалом всему южному флангу украинской обороны в Донецкой области. Из Красногоровки и Марьинки российские войска смогут наступать на важный узел дорог Курахово, через который снабжается вся группировка ВСУ в Угледаре и окрестностях.

Полностью https://meduza.io/feature/2024/04/27/proval-oborony-v-ocheretino-sozdal-dlya-vsu-ugrozu-porazheniya-pochti-vo-vsey-donetskoy-oblasti-vs-rf-dobivayutsya-vse-bolshih-uspehov-poka-pomosch-ssha-ne-dobralas-do-fronta
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27.04.2024 15:40 Ответить
******** керує ФСБ *** їм в не розвал фронту.
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27.04.2024 18:21 Ответить
Зеля ще 2 тижня тому сказав, що оборонні фортифікації побудовані на 98%...ага
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27.04.2024 14:18 Ответить
А що він знає, він діктор, читає що пишуть чі сказали
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27.04.2024 14:30 Ответить
курва !!!
стамбул-2 захотів
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27.04.2024 15:27 Ответить
не просто в обличчя, а прямо в рота сцянина ...
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27.04.2024 13:53 Ответить
Не верю, вот чесно не верю
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27.04.2024 14:11 Ответить
Тут вже питання назріває. Не вистачає людей, ***********, чи військової майстерності вищого військового командування??
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27.04.2024 14:17 Ответить
Так.
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27.04.2024 14:19 Ответить
Людей море. Приставить некуда. А пополнение идет и идет. Боеприпасов завались.
А вот майстерність тут вы правы. Тут у нас проблемы.
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27.04.2024 16:45 Ответить
Брехня, вже наші тел канали кажуть що все за кацапнею, шось лажа на лажі, а що це за комбриг 115 який все прий.ує, хто його захищає
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27.04.2024 14:27 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWAY8lzRaaIopAT5LDD1GiQzeFHpmoV2FOkDolzP6fA97ZoijIWuYOQGk95atpeKtsP-Wj2TJh-7ih4zDk5OYhNnalurdmQAmWIQNDB1QbfcVwOU6T8krbC1sH0rp03Fv8i6dg5Twf09MAScKUpK_Ik4ySJyljQQ8mTkSZezfT_AjVDHdUFWWm0UgvYg8AZmwE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02R5NwnbsgFyBzXS2QC4x7koyVZtyqwe5YMCWyNX64Lp2HMQyrutngLpzZK1c3qPkwl?__cft__[0]=AZWAY8lzRaaIopAT5LDD1GiQzeFHpmoV2FOkDolzP6fA97ZoijIWuYOQGk95atpeKtsP-Wj2TJh-7ih4zDk5OYhNnalurdmQAmWIQNDB1QbfcVwOU6T8krbC1sH0rp03Fv8i6dg5Twf09MAScKUpK_Ik4ySJyljQQ8mTkSZezfT_AjVDHdUFWWm0UgvYg8AZmwE&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

Як в Ізраїлі підлеглі усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для України

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Головний принцип, завдяки якому армія Ізраіля перемагає у війнах, проводить реформи та робить усе для зменшення втрат військовослужбовців

"У ЦАГАЛі існують украй незвичні способи йти проти старших офіцерів. "Я бував в ізраільських армійських підрозділах, де ми позбувалися офіцерів, - розповів нам Міхаель Орен (офіцер ЦАГАЛ та посол Ізраілю в США) - де люди просто збиралися разом і голосуванням їх зміщували. Ви йдете до нього і кажете: "Ми не хочемо, щоб ти нами керував. Ти не годишся". У нас усі ж з одним на "ти". Ви йдете до його керівника і кажете: "Цьому хлопцеві треба на вихід". Усе значно більше залежить від результатів роботи, ніж від звання".

Генерал ЦАГАЛу Моше "Богі" Яалон, який був начальником Генштабу армії, розповів: "Один резервний підрозділ проводив операцію в ліванському селі Дабу. Дев'ятьох із наших солдат та офіцерів було вбито. Солдати, які вижили, звинуватили комбата у некомпететному проведенні операції. Солдати однієї чоти пішли до командира бригади, щоб поскражитись на комбата. Комбриг, звичайно, провів власне розслідування. Комбата змусили піти з посади завдяки процесові, який ініціювали його підлеглі".

Екс-начальник Генштабу ЦАГАЛ Яалон вважає, що ця унікальна риса ізраїльскої армії критично важлива для її ефективності:

"Ключовим для лідерства є впевненість солдат у їхньому командирі. Якщо ви не довіряєте йому, якщо ви не впевнені в ньому, ви не можете слідувати за ним. А у цьому випадку комбат проявив професійну неспроможність. А буває і моральна неспроможність. Солдат має знати, що вийти з цим на люди, заговорити про це - не тільки прийнятно, а й заохочується".

Колишній викладач Військової академії Вест-Пойнт (армія США) Фред Кеген визнає, що американцям є чого повчитися в ізраїльтян: "У нашій ситуації стимули мають перекіс у один бік. Щоб отримати підвищення, офіцер має лише догодити старшим за нього офіцерам. Його підлеглі ніяк не можуть на це вплинути".

Як пояснює Міхаель Орен, "в Ізраілі існує неписана соціальна угода: ми будемо служити в цій армії, якщо уряд і армія відповідально ставитимуться до нас".

Цитати з книги "Країна стартапів" Дена Сенора та Сола Сінгера, дослідження ізраїльского економічного дива, 2011 рік (українське видання Yakaboo 2016).
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27.04.2024 14:32 Ответить
Як в Ізраїлі Україні усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для України Ізраілю

Головком Генерал Залужний: чотирьох генералів звільнив і один сам застрелився

.
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27.04.2024 15:30 Ответить
Цікаво, за які заслуги "владімірскій централ" командує армією України?
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27.04.2024 15:12 Ответить
про отвод танков Abrams это был фэйк
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27.04.2024 16:00 Ответить
Генерал Кривонос попереджав ще коли Авдіївка була наша, що наступне Очеретине.
Панівна висота і шлях на Мирноград і Покровськ.
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27.04.2024 18:01 Ответить
Дип Стейт показує,що Очеретино фсьо.Які дві третини?
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27.04.2024 18:47 Ответить
Бляха, ну як можна подавати інформацію про бойові дії як бажану, а не як ту, що є насправді. Адже відповідно до наданої інформації приймаються рішення. Сказати, що ти щось контролюєш, надіслати туди підмогу, щоб вона потрапила у пастку противника?
У всякій задачі, будь-то математичній чи бойовій, половина правильного її рішення криється у правильному складанні умов задачі. Якщо умови задачі надані невірні - на вірне рішення годі сподіватись.
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27.04.2024 19:10 Ответить
Даже зелений діпстейт пише що очеретіно всьо. А у телемарафона дві третини наші
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27.04.2024 19:57 Ответить
Ось моя особиста думка . Там мала проводитись ротація . 115 бригада міняла 47-му . Так от частини 47-мої ,які були на тій ділянці вийшли , а 115 -тої ще не зайшли і це "ще" складало деякий час ,за який орки просто зайшли на вільну ділянку . Виникає запитання це некомпетентність нових генералів чи зрада , або те і інше ?
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28.04.2024 11:36 Ответить
 
 