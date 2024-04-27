За сутки на фронте 94 боестолкновения, больше всего вражеских атак отбито на Авдеевском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. В целом, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Генштаб напоминает, что ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Информация по данной атаке уточняется.

Удары по территории Украины

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Волфино Сумской области и город Сумы; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огирцево, Песчаное, Глушковка и Водяное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка на Луганщине; Терны, Парасковиевка, Часов Яр, Дилиевка, Евгеновка, Лозоватское, Бердичи, Александрополь, Константиновка, Калиновое, Архангельское, Очеретино, Мемрик, Новобахмутовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Томарино и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Удары по врагу

В то же время, как информируется, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника.