Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного, тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"

Частина населеного пункту Очеретине на Донеччині, в яку прорвалися окупанти, перебуває під вогневим контролем Сил оборони.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка - Очеретине, Російська Федерація там ввела додаткові резерви - 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована", - сказав Волошин.

Він зазначив, що у Соловйовому ситуація така ж - приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ. За його словами, частина населеного пункту, в яку також прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Там наразі також тривають важкі бої.

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23 квітня повідомлялося, що Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація там складна. За даними ОСУВ "Хортиця", Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч.