Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного, тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"
Частина населеного пункту Очеретине на Донеччині, в яку прорвалися окупанти, перебуває під вогневим контролем Сил оборони.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка - Очеретине, Російська Федерація там ввела додаткові резерви - 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована", - сказав Волошин.
Він зазначив, що у Соловйовому ситуація така ж - приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ. За його словами, частина населеного пункту, в яку також прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Там наразі також тривають важкі бої.
23 квітня повідомлялося, що Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація там складна. За даними ОСУВ "Хортиця", Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч.
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за більше ніж два роки війни не спромоглися збудувати лінію оборони
Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов - пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля
За два месяца боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не смогли создать устойчивую оборону под Авдеевкой. Российские войска за несколько дней вклинились на семь километров на самом опасном для ВСУ участке и, почти не встретив сопротивления, захватили поселок Очеретино. Украинское командование обнаружило себя в ситуации, когда оборона к северу от Авдеевки рассечена на две части, а бросить против российских войск на кризисном участке можно одну только потрепанную 47-ю механизированную бригаду. Под угрозой теперь вся контролируемая Украиной территория на юге и западе Донецкой области.
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Если персональная вина 115-й механизированной бригады ВСУ в поражении под Очеретино и есть, то она не отменяет объективных причин кризиса украинской обороны. Недостаток личного состава бригад и боеприпасов для артиллерии у Украины и безнаказанные удары российской авиации привели к тому, что ВСУ не могут удержать даже очень сильные позиции. Так, ВС РФ за несколько дней захватили половину города Красногоровка, который Украина готовила к обороне с 2015 года.Соседний город Марьинку российские войска штурмовали почти два года. Еще несколько месяцев держались позиции ВСУ между Марьинкой и Красногоровкой, Теперь город, подвергающийся постоянным авиаударам, может пасть за несколько недель.Возможный развал обороны ВСУ на этом участке грозит развалом всему южному флангу украинской обороны в Донецкой области. Из Красногоровки и Марьинки российские войска смогут наступать на важный узел дорог Курахово, через который снабжается вся группировка ВСУ в Угледаре и окрестностях.
Полностью https://meduza.io/feature/2024/04/27/proval-oborony-v-ocheretino-sozdal-dlya-vsu-ugrozu-porazheniya-pochti-vo-vsey-donetskoy-oblasti-vs-rf-dobivayutsya-vse-bolshih-uspehov-poka-pomosch-ssha-ne-dobralas-do-fronta
стамбул-2 захотів
А вот майстерність тут вы правы. Тут у нас проблемы.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02R5NwnbsgFyBzXS2QC4x7koyVZtyqwe5YMCWyNX64Lp2HMQyrutngLpzZK1c3qPkwl?__cft__[0]=AZWAY8lzRaaIopAT5LDD1GiQzeFHpmoV2FOkDolzP6fA97ZoijIWuYOQGk95atpeKtsP-Wj2TJh-7ih4zDk5OYhNnalurdmQAmWIQNDB1QbfcVwOU6T8krbC1sH0rp03Fv8i6dg5Twf09MAScKUpK_Ik4ySJyljQQ8mTkSZezfT_AjVDHdUFWWm0UgvYg8AZmwE&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
Як в Ізраїлі підлеглі усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для України
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Головний принцип, завдяки якому армія Ізраіля перемагає у війнах, проводить реформи та робить усе для зменшення втрат військовослужбовців
"У ЦАГАЛі існують украй незвичні способи йти проти старших офіцерів. "Я бував в ізраільських армійських підрозділах, де ми позбувалися офіцерів, - розповів нам Міхаель Орен (офіцер ЦАГАЛ та посол Ізраілю в США) - де люди просто збиралися разом і голосуванням їх зміщували. Ви йдете до нього і кажете: "Ми не хочемо, щоб ти нами керував. Ти не годишся". У нас усі ж з одним на "ти". Ви йдете до його керівника і кажете: "Цьому хлопцеві треба на вихід". Усе значно більше залежить від результатів роботи, ніж від звання".
Генерал ЦАГАЛу Моше "Богі" Яалон, який був начальником Генштабу армії, розповів: "Один резервний підрозділ проводив операцію в ліванському селі Дабу. Дев'ятьох із наших солдат та офіцерів було вбито. Солдати, які вижили, звинуватили комбата у некомпететному проведенні операції. Солдати однієї чоти пішли до командира бригади, щоб поскражитись на комбата. Комбриг, звичайно, провів власне розслідування. Комбата змусили піти з посади завдяки процесові, який ініціювали його підлеглі".
Екс-начальник Генштабу ЦАГАЛ Яалон вважає, що ця унікальна риса ізраїльскої армії критично важлива для її ефективності:
"Ключовим для лідерства є впевненість солдат у їхньому командирі. Якщо ви не довіряєте йому, якщо ви не впевнені в ньому, ви не можете слідувати за ним. А у цьому випадку комбат проявив професійну неспроможність. А буває і моральна неспроможність. Солдат має знати, що вийти з цим на люди, заговорити про це - не тільки прийнятно, а й заохочується".
Колишній викладач Військової академії Вест-Пойнт (армія США) Фред Кеген визнає, що американцям є чого повчитися в ізраїльтян: "У нашій ситуації стимули мають перекіс у один бік. Щоб отримати підвищення, офіцер має лише догодити старшим за нього офіцерам. Його підлеглі ніяк не можуть на це вплинути".
Як пояснює Міхаель Орен, "в Ізраілі існує неписана соціальна угода: ми будемо служити в цій армії, якщо уряд і армія відповідально ставитимуться до нас".
Цитати з книги "Країна стартапів" Дена Сенора та Сола Сінгера, дослідження ізраїльского економічного дива, 2011 рік (українське видання Yakaboo 2016).
ІзраїліУкраїні усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для УкраїниІзраілю
Головком Генерал Залужний
:чотирьох генералів звільнив і один сам застрелився
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Панівна висота і шлях на Мирноград і Покровськ.
У всякій задачі, будь-то математичній чи бойовій, половина правильного її рішення криється у правильному складанні умов задачі. Якщо умови задачі надані невірні - на вірне рішення годі сподіватись.