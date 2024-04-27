Наслідки ракетної атаки росіян по енергетичних об’єктах. ФОТОрепортаж
Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.
"Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Згодом у ДТЕК повідомили, що атаковано 4 теплоелектростанції.
Топ коментарі
+19 Super Gut
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+8 Andrew Moon
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+6 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар27.04.2024 20:51
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де? за Уралом ?
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відповідь має бути асиметричною - ректифікаційні колони НПЗ
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