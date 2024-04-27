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Наслідки ракетної атаки росіян по енергетичних об’єктах. ФОТОрепортаж

Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Згодом у ДТЕК повідомили, що атаковано 4 теплоелектростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено енергооб’єкти в трьох областях, відключено повітряну лінію в західному регіоні, - "Укренерго"

Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня

Автор: 

обстріл (28435) ТЕС (917) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+19
Ого, як потужно мустафа наєм і його команда захистити енергетику
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27.04.2024 20:45
+8
Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні...
Повідомлення від авторів "триступеневого захисту" за 10 мільярдів...
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27.04.2024 21:03
+6
У росіян теж легко можна вразити енергетичні об'єкти. Вже вражають їх заводи. Я до того що країни великі все не прикриєш, навіть важливе.
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27.04.2024 20:51
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Ого, як потужно мустафа наєм і його команда захистити енергетику
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27.04.2024 20:45 Відповісти
Зате пистять що тариф фіговий...Треба піднять.
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27.04.2024 21:47 Відповісти
А як ти хотів захищати такі споруди? Зводити над ними саркофаг, як у Чорнобилі? Під бетон можна заховати трансформаторну будку у твоєму дворі. А такі об'єкти може захистити лише ППО.
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27.04.2024 22:45 Відповісти
На жаль, скоріш за все вийде
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27.04.2024 20:48 Відповісти
У росіян теж легко можна вразити енергетичні об'єкти. Вже вражають їх заводи. Я до того що країни великі все не прикриєш, навіть важливе.
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27.04.2024 20:51 Відповісти
чим ? дринчтками ?
де? за Уралом ?

не звіздіть!
відповідь має бути асиметричною - ректифікаційні колони НПЗ
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27.04.2024 20:59 Відповісти
Тобто ви натякаєте, що країна яка дала світу Корольова та має інженерні розробки на сотні модифікацій ракет просто нездатна наразі виготовити НІЧОГО?
Можливо варто керманичей змінити? Дрони це добре але вони не замінять ракети.
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27.04.2024 21:19 Відповісти
Країнапід назвою СРСР, яка дала світу Корольова, не існує з 1991 року.
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27.04.2024 21:36 Відповісти
українська земля дала безліч талановитих людей, а не срср який проіснував менше ніж триває людське життя!
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27.04.2024 21:46 Відповісти
це зараз вже майже не має значення, все лише у спомині, а дійсність-реально катастрофічна
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27.04.2024 21:51 Відповісти
Так.На мою думку дуже важливо хто очолює країну в такі складні моменти історії ,чи це Особистість- державник, чи це просто пристосуванець пустобрех, така собі випадкова людина яка була зручна олігархам, то ми бачимо як очікувано приходить руїна, може так статися, що ми втратимо Україну, потрібно до всього бути готовими.
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27.04.2024 22:13 Відповісти
Совкодрочер?
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27.04.2024 21:49 Відповісти
Так точно,кеп !!! Варто замінити керманичів !!!
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27.04.2024 21:48 Відповісти
Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні...
Повідомлення від авторів "триступеневого захисту" за 10 мільярдів...
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27.04.2024 21:03 Відповісти
так ВЖЕ виходить.., нажаль
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27.04.2024 21:47 Відповісти
Трясця, на наші комарині укуси ми отримуємо повний розвал енергетики ! А пані зеленСКАЯ зараз розкриває тему, що її чоловік прийшов створити нове справедливе суспільство ! Українці, вам плюють в обличчя ! Вже всі зеленскіє. Діти ще не плюють випадково ?
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27.04.2024 21:24 Відповісти
Ви дуже праві., їм наші "дротики", як слоняці комар..А ми отримуємо скаженні руйнування..Вже більше місяця.., не кажучи про все інше
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27.04.2024 21:49 Відповісти


Вальок ... без істерик будь ласка ...
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27.04.2024 23:44 Відповісти
 
 