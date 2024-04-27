Наслідки ракетної атаки росіян по енергетичних об’єктах. ФОТОрепортаж

Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Згодом у ДТЕК повідомили, що атаковано 4 теплоелектростанції.

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