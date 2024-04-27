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Последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам. ФОТОрепортаж

Спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли пожарную часть на пограничные Черниговщины. ФОТО

Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня
Удари по енергетиці 27 квітня

Автор: 

обстрел (27114) ТЭС (280) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+19
Ого, як потужно мустафа наєм і його команда захистити енергетику
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27.04.2024 20:45
+8
Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні...
Повідомлення від авторів "триступеневого захисту" за 10 мільярдів...
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27.04.2024 21:03
+6
У росіян теж легко можна вразити енергетичні об'єкти. Вже вражають їх заводи. Я до того що країни великі все не прикриєш, навіть важливе.
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27.04.2024 20:51
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Ого, як потужно мустафа наєм і його команда захистити енергетику
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27.04.2024 20:45 Ответить
Зате пистять що тариф фіговий...Треба піднять.
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27.04.2024 21:47 Ответить
А як ти хотів захищати такі споруди? Зводити над ними саркофаг, як у Чорнобилі? Під бетон можна заховати трансформаторну будку у твоєму дворі. А такі об'єкти може захистити лише ППО.
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27.04.2024 22:45 Ответить
На жаль, скоріш за все вийде
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27.04.2024 20:48 Ответить
У росіян теж легко можна вразити енергетичні об'єкти. Вже вражають їх заводи. Я до того що країни великі все не прикриєш, навіть важливе.
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27.04.2024 20:51 Ответить
чим ? дринчтками ?
де? за Уралом ?

не звіздіть!
відповідь має бути асиметричною - ректифікаційні колони НПЗ
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27.04.2024 20:59 Ответить
Тобто ви натякаєте, що країна яка дала світу Корольова та має інженерні розробки на сотні модифікацій ракет просто нездатна наразі виготовити НІЧОГО?
Можливо варто керманичей змінити? Дрони це добре але вони не замінять ракети.
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27.04.2024 21:19 Ответить
Країнапід назвою СРСР, яка дала світу Корольова, не існує з 1991 року.
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27.04.2024 21:36 Ответить
українська земля дала безліч талановитих людей, а не срср який проіснував менше ніж триває людське життя!
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27.04.2024 21:46 Ответить
це зараз вже майже не має значення, все лише у спомині, а дійсність-реально катастрофічна
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27.04.2024 21:51 Ответить
Так.На мою думку дуже важливо хто очолює країну в такі складні моменти історії ,чи це Особистість- державник, чи це просто пристосуванець пустобрех, така собі випадкова людина яка була зручна олігархам, то ми бачимо як очікувано приходить руїна, може так статися, що ми втратимо Україну, потрібно до всього бути готовими.
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27.04.2024 22:13 Ответить
Совкодрочер?
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27.04.2024 21:49 Ответить
Так точно,кеп !!! Варто замінити керманичів !!!
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27.04.2024 21:48 Ответить
Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", - йдеться у повідомленні...
Повідомлення від авторів "триступеневого захисту" за 10 мільярдів...
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27.04.2024 21:03 Ответить
так ВЖЕ виходить.., нажаль
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27.04.2024 21:47 Ответить
Трясця, на наші комарині укуси ми отримуємо повний розвал енергетики ! А пані зеленСКАЯ зараз розкриває тему, що її чоловік прийшов створити нове справедливе суспільство ! Українці, вам плюють в обличчя ! Вже всі зеленскіє. Діти ще не плюють випадково ?
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27.04.2024 21:24 Ответить
Ви дуже праві., їм наші "дротики", як слоняці комар..А ми отримуємо скаженні руйнування..Вже більше місяця.., не кажучи про все інше
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27.04.2024 21:49 Ответить


Вальок ... без істерик будь ласка ...
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27.04.2024 23:44 Ответить
 
 