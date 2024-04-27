Последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам. ФОТОрепортаж
Спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.
"Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции.
Топ комментарии
+19 Super Gut
показать весь комментарий27.04.2024 20:45
+8 Andrew Moon
показать весь комментарий27.04.2024 21:03
+6 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий27.04.2024 20:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
де? за Уралом ?
не звіздіть!
відповідь має бути асиметричною - ректифікаційні колони НПЗ
Можливо варто керманичей змінити? Дрони це добре але вони не замінять ракети.
Повідомлення від авторів "триступеневого захисту" за 10 мільярдів...
Вальок ... без істерик будь ласка ...