Последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам. ФОТОрепортаж

Спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции.

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