Оккупанты обстреляли пожарную часть на пограничные Черниговщины. ФОТО
27 апреля российские захватчики атаковали часть ГСЧС в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.
"Российская армия продолжает производить обстрелы мирного населения пограничья. Под ударом оказалась пожарная часть в одном из сел Новгород-Северского района. В результате обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля рашисты ударили из артиллерии по Сумщине. В результате обстрела повреждено пожарно-спасательное подразделение в Сумской области.
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Stas #518066
показать весь комментарий27.04.2024 19:51 Ответить Мне нравится 2
Гуцул
показать весь комментарий27.04.2024 23:36 Ответить Мне нравится 0
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