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Оккупанты обстреляли пожарную часть на пограничные Черниговщины. ФОТО

27 апреля российские захватчики атаковали часть ГСЧС в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"Российская армия продолжает производить обстрелы мирного населения пограничья. Под ударом оказалась пожарная часть в одном из сел Новгород-Северского района. В результате обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Обстріл пожежної частини на Чернігівщини

Напомним, в начале апреля рашисты ударили из артиллерии по Сумщине. В результате обстрела повреждено пожарно-спасательное подразделение в Сумской области.

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обстрел (26872) Черниговщина (1485) ГСЧС (4945)


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ублюдки!!!😈
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27.04.2024 19:51 Ответить
пожарникам надати артилерію і нехай стріляють у відповідь.
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27.04.2024 23:36 Ответить
 
 