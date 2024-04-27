Оккупанты обстреляли Станислав и Казацкое на Херсонщине, пострадали четыре человека (дополнено)

В Станиславе Херсонской области вследствие российских обстрелов пострадала 21-летняя женщина, в Казацком – мужчины, 41, 47 и 53 лет.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российских обстрелов в Станиславе пострадала местная жительница. 21-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Врачи оказали потерпевшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась", – говорится в сообщении.

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Помимо того, в Херсонской ОВА сообщили, что под обстрелом оккупантов оказалось Казацкое.

"Сегодня около 14:30 российская армия ударила по населенному пункту из минометов. В результате обстрела пострадали три человека. Это мужчины 41, 47 и 53 лет."

Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Один из них – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

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