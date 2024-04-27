Окупанти обстріляли Станіслав та Козацьке на Херсонщині, постраждали чотири людини (доповнено)
У Станіславі Херсонської області внаслідок російського обстрілу постраждала 21-річна жінка, у Козацькому - чоловіки, 41, 47 та 53 років.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російського обстрілу в Станіславі постраждала місцева жителька. 21-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
Лікарі надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Херсонській ОВА повідомили, що під обстрілом окупантів опинилося Козацьке.
"Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Це чоловіки, 41, 47 та 53 років.
Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль