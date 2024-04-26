На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра, де є фортифікаційні споруди

На Херсонщині заборонили відвідувати території, де вже збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, зокрема це стосується прибережних територій вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

Про це написав у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін із посиланням на рішення Ради оборони області, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що під час засідання Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо заборони відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.



"Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок", - пояснив він.

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Прокудін також повідомив, що через посилення активності російських безпілотників відсьогодні заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71. Обʼїзд буде організовано дорогою Т-22-07-/Т-04-03/ Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.

Начальник ОВА закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися цих обмежень, адже від цього залежить їх здоровʼя і життя.