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На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра, де є фортифікаційні споруди

На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра

На Херсонщині заборонили відвідувати території, де вже збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, зокрема це стосується прибережних територій вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

Про це написав у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін із посиланням на рішення Ради оборони області, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що під час засідання Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо заборони відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

"Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок", - пояснив він.

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Прокудін також повідомив, що через посилення активності російських безпілотників відсьогодні заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71. Обʼїзд буде організовано дорогою Т-22-07-/Т-04-03/ Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.

Начальник ОВА закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися цих обмежень, адже від цього залежить їх здоровʼя і життя.

Олександр Прокудін про заборону відвідувати фортифікації

Автор: 

Прокудін Олександр (183) фортифікації (144) Херсонська область (5701)


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Новий кордон згідно з Оманьскими домовленостями...
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26.04.2024 20:48 Відповісти
Чи розпил бабла на великому фортифікайництві...
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26.04.2024 20:49 Відповісти
ти щось заганяєш...подивись мапу де ЛБЗ
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26.04.2024 21:16 Відповісти
Головне, щоб верещучку з шмигалем, не пускали, бо знову нагять на Півдні… Зеленський, може, підтвердити щодо розмінування..
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26.04.2024 20:50 Відповісти
Місця мого дитинства та юності. Не скоро я їх побачу. І чи побачу взагалі. Ех...
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26.04.2024 20:57 Відповісти
да,блд...Тягінка, Кізомис....а ще Очаків, Чорноморка...Кінбург....
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26.04.2024 21:19 Відповісти
Моє дитинство пройшло у прикодонні з росією. Зараз там сіра зона і ні душі, всі села знищені підрами. Такого навіть у другу світову, і під час голодоморів не було.
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26.04.2024 22:45 Відповісти
тут то зрозуміло, а чому фортифікації будуються на межі Миколаївської та Одеської областей? Чому за Одеським припортовим? От де цинічний *******!
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26.04.2024 21:18 Відповісти
 
 