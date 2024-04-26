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На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра, где есть фортификационные сооружения

На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра

На Херсонщине запретили посещать территории, где уже построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в частности это касается прибрежных территорий вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Верёвочная и Кошевая.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на решение Совета обороны области, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что во время заседания Совета обороны Херсонщины приняли решение о запрете посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Верёвочная и Кошевая.

"Запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек", - пояснил он.

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Прокудин также сообщил, что из-за усиления активности российских беспилотников с сегодняшнего дня запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд будет организован по дороге Т- 22-07-/Т-04-03/ Высокополье – Большая Александровка – Берислав.

Начальник ОВА призывал жителей Херсонщины неукоснительно соблюдать эти ограничения, ведь от этого зависит их здоровье и жизнь.

Олександр Прокудін про заборону відвідувати фортифікації

Автор: 

Прокудин Александр (97) фортификации (118) Херсонская область (4713)


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Новий кордон згідно з Оманьскими домовленостями...
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26.04.2024 20:48 Ответить
Чи розпил бабла на великому фортифікайництві...
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26.04.2024 20:49 Ответить
ти щось заганяєш...подивись мапу де ЛБЗ
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26.04.2024 21:16 Ответить
Головне, щоб верещучку з шмигалем, не пускали, бо знову нагять на Півдні… Зеленський, може, підтвердити щодо розмінування..
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26.04.2024 20:50 Ответить
Місця мого дитинства та юності. Не скоро я їх побачу. І чи побачу взагалі. Ех...
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26.04.2024 20:57 Ответить
да,блд...Тягінка, Кізомис....а ще Очаків, Чорноморка...Кінбург....
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26.04.2024 21:19 Ответить
Моє дитинство пройшло у прикодонні з росією. Зараз там сіра зона і ні душі, всі села знищені підрами. Такого навіть у другу світову, і під час голодоморів не було.
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26.04.2024 22:45 Ответить
тут то зрозуміло, а чому фортифікації будуються на межі Миколаївської та Одеської областей? Чому за Одеським припортовим? От де цинічний *******!
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26.04.2024 21:18 Ответить
 
 