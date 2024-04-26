На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра, где есть фортификационные сооружения

На Херсонщине запретили посещать территории, где уже построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в частности это касается прибрежных территорий вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Верёвочная и Кошевая.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на решение Совета обороны области, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что во время заседания Совета обороны Херсонщины приняли решение о запрете посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Верёвочная и Кошевая.

"Запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек", - пояснил он.

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Прокудин также сообщил, что из-за усиления активности российских беспилотников с сегодняшнего дня запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд будет организован по дороге Т- 22-07-/Т-04-03/ Высокополье – Большая Александровка – Берислав.

Начальник ОВА призывал жителей Херсонщины неукоснительно соблюдать эти ограничения, ведь от этого зависит их здоровье и жизнь.