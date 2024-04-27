Окупанти вдарили FPV-дроном по вантажівці біля Вовчанська: важко поранено водія. ФОТО

Близько 13:00 біля Вовчанська на Харківщині російський FPV-дрон влучив у вантажівку. Унаслідок атаки поранений цивільний 52-річний водій.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це сталося близько 13:00 неподалік від Вовчанська.

"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - додав Синєгубов.

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