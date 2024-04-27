Окупанти вдарили FPV-дроном по вантажівці біля Вовчанська: важко поранено водія. ФОТО
Близько 13:00 біля Вовчанська на Харківщині російський FPV-дрон влучив у вантажівку. Унаслідок атаки поранений цивільний 52-річний водій.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це сталося близько 13:00 неподалік від Вовчанська.
"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - додав Синєгубов.
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вони починають, можливо навіть того не усвідомлюючі,
лизати владу.
портніков відбій...
уявляю собі два штаби в тої проклятої війні,
у німців головнокомандуючий військами жюков, а в ставкі красноперій кацапії Манштейн.
людина яка в житті не ходила стоєм указує кому і як ним ходити...
зелений криндець!