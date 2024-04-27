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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили FPV-дроном по вантажівці біля Вовчанська: важко поранено водія. ФОТО

Близько 13:00 біля Вовчанська на Харківщині російський FPV-дрон влучив у вантажівку. Унаслідок атаки поранений цивільний 52-річний водій.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це сталося близько 13:00 неподалік від Вовчанська. 

"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - додав Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вранці обстріляли Вовчанськ: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. ФОТО

Обстріл вантажівки під Вовчанськом 27 квітня

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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от шо з людями робить шевченківська премія.
вони починають, можливо навіть того не усвідомлюючі,
лизати владу.
портніков відбій...
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27.04.2024 16:27 Відповісти
сирський, кацапня на кацапії родичі є? доповів?
уявляю собі два штаби в тої проклятої війні,
у німців головнокомандуючий військами жюков, а в ставкі красноперій кацапії Манштейн.
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27.04.2024 16:33 Відповісти
ви впевнені, що це і є дорога до перемоги?
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27.04.2024 16:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/88487 🔥 Момент атаки безпілотника по автомобілю на Бєлгородщині БПЛА потрапив по вантажівці, що проїжджала. Осколки потрапили в інші автомобілі.
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27.04.2024 16:36 Відповісти
бубік зменшив підняття носка з 30 до 15см - ну чим ті криві роги не ті?
людина яка в житті не ходила стоєм указує кому і як ним ходити...
зелений криндець!
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27.04.2024 21:27 Відповісти
Вантажівка хоч не з увімненими проблесковими маячками їхала. У нас можливо все.
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29.04.2024 17:35 Відповісти
 
 