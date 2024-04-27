Рашисти вранці обстріляли Вовчанськ: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. ФОТО
У Вовчанську Харківської області рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ.
З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Onufri Zagloba
показати весь коментар27.04.2024 13:43 Відповісти Мені подобається 0
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