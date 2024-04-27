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Рашисти вранці обстріляли Вовчанськ: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. ФОТО

У Вовчанську Харківської області рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ.

З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Вовчанська 27 квітня
Наслідки обстрілу Вовчанська 27 квітня
Наслідки обстрілу Вовчанська 27 квітня

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) ДСНС (5105) Вовчанськ (416)


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Мабуть, очікував на рускій мір. Тепер може його сусіди зрозуміють, що той мір - бєссмисленний і беспощрдний. Але не дуже на це сподіваюсь, бо це переважно ті, хто 33 років за цей мір голосували.
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27.04.2024 13:43 Відповісти
 
 