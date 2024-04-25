Доба на Харківщині: росіяни завдали авіаударів по чотирьох населених пунктах

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час обстрілу села Глушківки Куп’янського району КАБами пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричеп, а в селі Кругляківка горів приватний будинок унаслідок обстрілу.

Російські військові двічі обстріляли село Слобожанське за годину з РСЗВ. У результаті пошкоджено три приватних будинки.

У Вовчанську внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарчі споруди, будівлю кафе.

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У селі Кирилівка Старосалтівської громади внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 1 двоповерховий багатоквартирний будинок.

У селі Білий Колодязь Вовчанської громади через удари КАБами пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок.