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Війська РФ з артилерії обстріляли Куп’янськ: Виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські війська з артилерії атакували Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні вранці росіяни завдали артилерійський удар по середмістю Куп'янська. Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю, спричинивши пожежу площею 300 кв.м.

Рятувальники ліквідували загоряння, працюючи в умовах загрози повторних обстрілів.

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Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) ДСНС (5105) Куп’янськ (754)


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