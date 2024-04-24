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Ліквідація наслідків ракетного удару по Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею.

"На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

одеса обстріл
одеса обстріл
одеса обстріл

Раніше повідомлялося, що окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що через ранкову атаку на Одесу пошкоджено повітряну лінію, є знеструмлення.

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обстріл (28435) Одеса (5451) ДСНС (5105)


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