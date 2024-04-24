Ликвидация последствий ракетного удара по Одессе. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Около 30 домов повреждены ударной волной.
"На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одессе.
Также Цензор.НЕТ информировал, что из-за утренней атаки на Одессу повреждена воздушная линия, есть обесточивание.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль