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Ликвидация последствий ракетного удара по Одессе. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Около 30 домов повреждены ударной волной.

"На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

одеса обстріл
одеса обстріл
одеса обстріл

Ранее сообщалось, что оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одессе.

Также Цензор.НЕТ информировал, что из-за утренней атаки на Одессу повреждена воздушная линия, есть обесточивание.

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обстрел (27114) Одесса (7879) ГСЧС (4966)


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