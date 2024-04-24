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Войска РФ из артиллерии обстреляли Купянск: Возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска из артиллерии атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня утром россияне нанесли артиллерийский удар по центру города Купянска. Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание, вызвав пожар площадью 300 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов.

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Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966) Купянск (630)


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