Войска РФ из артиллерии обстреляли Купянск: Возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска из артиллерии атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня утром россияне нанесли артиллерийский удар по центру города Купянска. Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание, вызвав пожар площадью 300 кв.м.
Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов.
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