Войска РФ из артиллерии обстреляли Купянск: Возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска из артиллерии атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня утром россияне нанесли артиллерийский удар по центру города Купянска. Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание, вызвав пожар площадью 300 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов.

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