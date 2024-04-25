Сутки на Харьковщине: россияне нанесли авиаудары по четырем населенным пунктам

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Кудиевка, Гатище и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Во время обстрела села Глушковка Купянского района КАБами повреждены 8 частных домовладений и автоприцеп, а в селе Кругляковка горел частный дом в результате обстрела.

Российские военные дважды обстреляли село Слобожанское за час из РСЗО. В результате повреждены три частных дома.

В Волчанске в результате обстрела разрушен магазин, повреждено здание аптеки, 3 частных дома, гараж, 3 хозяйственные постройки, здание кафе.

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В селе Кирилловка Старосалтовской громады в результате обстрела КАБами повреждено здание лицея, поселкового совета, 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 1 двухэтажный многоквартирный дом.

В селе Белый Колодец Волчанской громады из-за ударов КАБами повреждены частный дом, две хозяйственные постройки, двухэтажный многоквартирный дом.